Hace 6 meses
Seguridad
Delincuencia

Santo Domingo: adolescente recibe seis años de internamiento por secuestro extorsivo

Un adolescente fue sentenciado a seis años de internamiento en Santo Domingo tras comprobarse su participación en un secuestro extorsivo ocurrido en septiembre de 2025.
Un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia sentenció a un adolescente a seis años de internamiento de régimen cerrado por secuestro extorsivo, cometido el 25 de septiembre de 2025 en Santo Domingo, tras un operativo policial y un proceso judicial sustentado por Fiscalía.

El secuestro extorsivo en Santo Domingo

El caso se originó cuando la víctima fue contactada mediante una red social para un supuesto servicio de transporte desde Santo Domingo hacia Quito. La propuesta sirvió como señuelo. Integrantes de un grupo delictivo coordinaron el encuentro y ejecutaron el secuestro.

Según el testimonio rendido tras el rescate, el hombre fue interceptado mientras conducía su vehículo. Cinco sujetos armados lo obligaron a detenerse. Luego lo despojaron del automotor y de su teléfono celular.

Después, los captores lo forzaron a ingresar a su aplicación de banca móvil. Buscaban obtener dinero y controlar sus movimientos. La víctima permaneció retenida bajo vigilancia constante.

Operativo policial en Santo Domingo

La Policía Nacional recibió una alerta mediante información reservada. El aviso señalaba un presunto secuestro en la cooperativa Santa Martha, en Santo Domingo. Con esos datos, los agentes se trasladaron de inmediato al sector.

En el lugar, los uniformados detectaron un inmueble abandonado. Al ingresar para inspeccionarlo, observaron a dos personas que huyeron al notar la presencia policial. Se inició una persecución.

Metros más adelante, los agentes interceptaron al adolescente, quien fue aprehendido en flagrancia. Dentro del inmueble, la Policía localizó a la víctima, que reconoció al joven como uno de sus custodios.

Proceso judicial y sentencia en Santo Domingo

Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal del caso presentó pruebas documentales y testimoniales. Entre ellas constaron las versiones de los agentes aprehensores y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

También se incorporó el informe de levantamiento de evidencias. Este documento incluyó la recuperación del camión de la víctima, avaluado en 17.000 dólares. Todos los elementos fueron valorados por el juzgador.

Con base en el artículo 385, numeral 3, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, el juez impuso seis años de internamiento institucional. La norma prevé penas de cuatro a ocho años para delitos graves.

Contexto y antecedentes

El secuestro extorsivo es uno de los delitos que más preocupa a las autoridades en Santo Domingo y otras ciudades del país. Según datos judiciales, este tipo de casos suele vincularse al uso de redes sociales como método de captación.

La Fiscalía procesó el hecho conforme al artículo 162 del COIP, en concordancia con el CONA. Las autoridades reiteraron que los procesos respetan la presunción de inocencia y el debido proceso (31).

