Santo Domingo: Cinco años de cárcel por tráfico ilícito de sustancias en zona rural

El Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas condenó a Luis Z. a cinco años de prisión por tráfico ilícito de sustancias, tras un operativo ejecutado el 27 de junio de 2024 en San Jacinto del Búa.

El fallo se emitió el 17 de diciembre de 2025, luego de que el tribunal analizara las pruebas presentadas por la Fiscalía. La resolución declaró la culpabilidad del procesado como autor directo del delito.

El caso se originó tras información reservada recibida por la Policía Nacional. Los datos alertaban sobre la presunta venta de drogas en un inmueble rural del cantón.

Con base en ese reporte, agentes especializados ejecutaron un operativo de control. La intervención se desarrolló conforme a los protocolos legales vigentes.

Operativo policial en Santo Domingo

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron al ahora sentenciado en una habitación del inmueble. Sobre una cama hallaron una envoltura con seis fundas que contenían sustancia ilícita.

El procedimiento se realizó en flagrancia. Por ello, los agentes procedieron a la aprehensión inmediata del ciudadano, sin que se registraran incidentes adicionales.

Las evidencias fueron levantadas y embaladas bajo cadena de custodia. Luego, se remitieron a los laboratorios autorizados para su análisis técnico.

Pruebas presentadas ante el Tribunal de Santo Domingo

En la audiencia de juicio, el fiscal del caso expuso los testimonios de los agentes de la Unidad Antinarcóticos que participaron en el operativo.

Además, se incorporó el informe pericial químico. El documento confirmó que la sustancia incautada correspondía a cocaína, con un peso neto de 100 gramos.

También se presentó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Este respaldó la ubicación exacta del hallazgo y la forma en que se ejecutó la intervención policial.

Antecedentes legales del caso en Santo Domingo

Como prueba documental, Fiscalía agregó un oficio oficial. El documento certificó que el sentenciado no contaba con autorización para manejar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Con base en estos elementos, el tribunal concluyó que se acreditó la responsabilidad penal del acusado. La sentencia se emitió conforme al marco legal aplicable.

El delito está tipificado en el artículo 220 del COIP. En su numeral 1, literal c), sanciona el tráfico ilícito en alta escala con penas de cinco a siete años.

Contexto del tráfico de drogas en Santo Domingo

En Santo Domingo, las autoridades han intensificado los operativos antinarcóticos en zonas rurales. Estos sectores suelen ser utilizados como puntos de expendio o acopio.

Las autoridades reiteraron que los controles continuarán. El objetivo es reducir la distribución de drogas y fortalecer la seguridad ciudadana (31).