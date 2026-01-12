COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Santo Domingo: concejal requerido por tentativa de homicidio es expulsado de Colombia y entregado a Ecuador

El concejal de Santo Domingo Miguel Morocho fue expulsado de Colombia y entregado a Ecuador tras ser detectado con alerta internacional por tentativa de homicidio.
Santo Domingo concejal requerido por tentativa de homicidio es expulsado de Colombia y entregado a Ecuador
El concejal de Santo Domingo, Miguel Morocho, fue detenido el sábado 10 de enero en Colombia, cuando intentaba salir hacia Venezuela, y entregado a Ecuador este lunes 12 de enero, porque enfrenta una orden de captura por tentativa de homicidio emitida por la justicia ecuatoriana.

La detención ocurrió en el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot. Allí, los sistemas de Migración Colombia detectaron una alerta internacional vigente. El funcionario ecuatoriano figuraba como requerido por un presunto intento de asesinato ocurrido en marzo de 2025.

Tras la verificación, Migración Colombia aplicó una medida de expulsión. Luego lo trasladó hasta el puente internacional de Rumichaca. En ese punto, agentes de Ecuador asumieron su custodia, según confirmaron autoridades de ambos países.

Morocho tenía una orden de captura desde septiembre de 2025. La Fiscalía lo investiga por tentativa de asesinato contra un dirigente de una compañía de transporte. Desde el 9 de septiembre figuraba como prófugo.

Santo Domingo y la captura en frontera

Según Migración Colombia, el concejal fue identificado cuando pretendía cruzar hacia Venezuela. Los controles migratorios y el intercambio de datos activaron la alerta. Eso permitió su localización y posterior entrega.

Las autoridades destacaron la cooperación binacional. Ese trabajo coordinado busca reducir la movilidad de personas requeridas por delitos graves. También fortalece el control en los pasos fronterizos.

En Santo Domingo, la noticia generó reacciones políticas. El caso afecta a una figura electa en funciones. Sin embargo, el proceso penal se mantiene en fase investigativa.

Wilson Erazo, alcalde de Santo Domingo, se pronunció este lunes. En rueda de prensa señaló que cada funcionario responde por sus actos y omisiones.

Erazo afirmó que el Municipio no tiene relación directa con la causa penal. También dijo que la jueza dispuso prisión preventiva para garantizar la investigación. El alcalde insistió en que no corresponde emitir juicios anticipados.

Erazo dijo que Morocho continúa siendo concejal y que su situación en el legislativo se decidirá una vez que concluya el plazo de la licencia sin sueldo aprobada en diciembre por la mayoría de concejales.

Santo Domingo en un contexto de control judicial

Especialistas en derecho penal explican que la alerta internacional se activa cuando un juez ordena localización y captura. Ese mecanismo permite a otros países actuar, como ocurrió con Migración Colombia.

La Fiscalía ecuatoriana trasladó a Morocho a una unidad judicial. Allí se verificará la orden de prisión preventiva. Luego se definirá la audiencia de formulación de cargos o su ratificación.

El proceso continuará bajo reserva parcial. Las autoridades evitarán divulgar detalles que afecten la investigación. La defensa del concejal podrá presentar pruebas y recursos.

Mientras tanto, Santo Domingo sigue bajo atención nacional (31).

