Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Sicariato

Santo Domingo de los Tsáchilas: ataque armado en billar deja dos muertos y siete heridos

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, el ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas, identificadas como padre e hijo: Tyron Pilay y Jahir Pilay.
La noche del sábado 27 de septiembre, ocurrió un violento ataque armado en Santo Domingo de los Tsáchilas.

En un billar ubicado en la avenida Tsáfiqui y calle Tulcán, en el sector conocido como el anillo vial, un grupo de personas que disfrutaba de un momento ameno fue sorprendido por desconocidos que llegaron en vehículos y abrieron fuego.

Reporte del ataque armado

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, el ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas, identificadas como padre e hijo: Tyron Pilay y Jahir Pilay.

Además, siete ciudadanos resultaron heridos. Ellos fueron trasladados de inmediato a diferentes casas de salud de la ciudad.

En el lugar, una zona concurrida durante la noche, se vivieron momentos de caos y desesperación. Familiares, vecinos y amigos de las víctimas llegaron al sitio, protagonizando escenas de profundo dolor mientras pedían auxilio para los heridos. Muchos de los cuerpos estaban en el piso bañados en sangre.

Relato de testigos

Testigos relataron que las personas dentro del billar lograron cerrar la puerta del establecimiento al percatarse de la llegada de los atacantes, lo que posiblemente evitó un mayor número de víctimas. Inicialmente, se habló de cinco fallecidos, pero la Policía aclaró que solo fueron dos.

Este es el cuarto ataque armado de este tipo registrado en Santo Domingo en menos de dos meses, sumando múltiples víctimas fatales. Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este caso, y el comando de la Policía de Santo Domingo no ha emitido un pronunciamiento oficial con más detalles sobre lo ocurrido.

En los otros ataques, la Policía ha indicado que el origen son peleas o disputas entre bandas delictivas que quieren ganar territorio en Santo Domingo. (07).

