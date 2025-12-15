COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Accidente

Santo Domingo: familiares retiraron el cuerpo de hombre fallecido en accidente vial

En medio del dolor, familiares retiraron el cuerpo de un hombre que murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía a Quevedo, en Santo Domingo.
Santo Domingo familiares retiraron el cuerpo de hombre fallecido en accidente vial 1
Santo Domingo familiares retiraron el cuerpo de hombre fallecido en accidente vial 1

La mañana de este 15 de diciembre, en Santo Domingo, familiares retiraron del Centro Forense el cuerpo de Freddy Ignacio García Rodríguez, fallecido en un accidente de tránsito ocurrido la mañana del 14 de diciembre en el kilómetro 33 de la vía a Quevedo.

Con los zapatos en las manos y el dolor reflejado en el rostro, los familiares salieron de la morgue acompañando el féretro. Así fue el retiro del cuerpo de Freddy Ignacio García Rodríguez, víctima de un accidente mortal ocurrido en Santo Domingo.

El hombre, de 54 años, murió tras el violento volcamiento de una camioneta Toyota doble cabina en la que viajaba como copiloto. El siniestro se registró aproximadamente a las 06h00 del domingo, en el circuito Luz de América, sobre la vía a Quevedo.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado a un costado de la carretera. El impacto fue letal para Freddy. Los equipos de rescate confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Santo Domingo: el retiro del cuerpo y el inicio del duelo

Santo Domingo familiares retiraron el cuerpo de hombre fallecido en accidente vial 2
La víctima.

Tras cumplir los procedimientos técnicos y legales, el cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo. La mañana de este lunes, familiares acudieron al sitio para retirarlo y darle sepultura.

Elena García, prima de la víctima, llegó al centro forense. En declaraciones breves, recordó a Freddy como un hombre alegre, trabajador y sencillo. Señaló que no tenía esposa ni hijos.

El féretro fue llevado hasta el barrio Narcisa de Jesús, en la parroquia rural San Jacinto del Búa, donde amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós.

Santo Domingo: despedidas y recuerdos en San Jacinto del Búa

Freddy García vivió más de dos décadas en San Jacinto del Búa. Se dedicaba a la agricultura y era apreciado por los moradores del sector.

Luis Vilela, amigo de muchos años, acompañó el retiro del cuerpo. Dijo que Freddy salió esa mañana sin saber que el camino terminaría en tragedia.

Posteriormente, el cuerpo será trasladado hasta Jama, en la provincia de Manabí, donde reside parte de su familia y donde se realizará la sepultura.

Investigación del accidente en Santo Domingo

Santo Domingo familiares retiraron el cuerpo de hombre fallecido en accidente vial 3
Así quedó la camioneta en la que viajaba Freddy.

Al lugar del siniestro acudió personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT). Los peritos levantaron indicios que permitirán determinar las condiciones exactas en las que ocurrió el accidente en Santo Domingo.

El conductor del vehículo, Edison Coello, de 21 años, resultó gravemente herido (31).

