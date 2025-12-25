COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crónica

Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso

La Policía investiga el hallazgo de un hombre sin vida en la vía a Umpechico, donde peritos analizaron el sitio y trasladaron el cuerpo al Centro Forense.
Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso
El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo.
Santo Domingo: Hallan cuerpo de un hombre en la vía a Umpechico y Policía investiga causas del deceso
El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo.

La Policía Nacional confirmó el hallazgo de un hombre sin vida, la mañana del martes, en el kilómetro 12 de la vía a Umpechico, en Santo Domingo, tras una alerta ciudadana que motivó un operativo, porque se detectó un cuerpo oculto entre la maleza y se requiere determinar la causa de muerte.

Entre la maleza

La presencia de unidades policiales en la vía a Umpechico alertó a conductores y moradores. Además, el cierre parcial del carril permitió asegurar el área. Luego, agentes verificaron el reporte y acordonaron el sitio para preservar indicios. También, se coordinó la llegada de personal especializado.

Según el informe preliminar, servidores policiales acudieron tras una alerta y constataron “un cuerpo de sexo masculino en posición decúbito dorsal, oculto entre la maleza a un costado de la vía”. Mientras tanto, se controló el tránsito para evitar contaminación de la escena. Por ello, el procedimiento siguió el protocolo vigente.

Al lugar acudió Criminalística, que ejecutó un examen visual externo. Sin embargo, no se observaron huellas visibles de violencia. Además, este resultado inicial mantiene abiertas varias líneas de investigación. Luego, el levantamiento se realizó conforme a norma.

Testimonio del hallazgo

Un comunero del sector relató que, aproximadamente a las 11h30, mientras cortaba hierba para alimentar a sus cuyes, notó la presencia del cuerpo entre la vegetación. Por ello, dio aviso inmediato a las autoridades. También, prefirió no identificarse por temor a represalias.

El fallecido tendría entre 30 y 35 años. Vestía camisa manga larga y pantaloneta. Además, no llevaba medias ni zapatos, un detalle observado por moradores. Luego, cerca del cuerpo se habría encontrado un animal muerto, dato incluido en el reporte inicial.

Hasta el cierre de este reporte, el hombre no había sido reconocido ni identificado por habitantes cercanos. Mientras tanto, de forma extraoficial se indicó que dos personas habrían sido vistas junto a una camioneta estacionada a pocos metros, antes del hallazgo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la autoridad.

Investigación y procedimientos

El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo. Finalmente, allí se practicará la autopsia que permitirá establecer las causas exactas de la muerte. Además, la Policía mantiene la investigación en curso y recopila datos del entorno. Las autoridades reiteraron que los resultados médico-legales definirán el curso del caso. Por ello, solicitaron a la ciudadanía aportar información verificable. También, recordaron la importancia de reportar hechos similares de forma inmediata. (23)

