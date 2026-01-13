Santo Domingo: motociclista fallece tras choque con camión en la vía a Quevedo

Un grave accidente de tránsito ocurrió el 12 de enero de 2026 en Santo Domingo, cuando una motocicleta chocó contra un camión en la vía a Quevedo, causando la muerte de Adrián Marcelo Arias Mosquera, de 32 años.

El siniestro se registró en el kilómetro 12 de la vía Santo Domingo – Quevedo.

Paramédicos de la Cruz Roja, de la estación del Peaje Cóngoma, acudieron y brindaron atención prehospitalaria inmediata al motociclista, quien presentaba lesiones graves.

El paciente fue estabilizado en el sitio y trasladado de urgencia a una casa de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. La Cruz Roja de Santo Domingo expresó su solidaridad con los familiares. Además, reiteró su compromiso de responder de forma oportuna ante emergencias viales en la provincia.

Santo Domingo y la respuesta de emergencia

El ECU-911 coordinó el despliegue de unidades tras la alerta. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudió al Hospital Gustavo Domínguez. Allí verificó el deceso del conductor de la motocicleta.

El levantamiento del cadáver se realizó bajo cadena de custodia y conforme al protocolo legal. El fallecido fue identificado como Adrián Marcelo Arias Mosquera, de 32 años. Su cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo para los exámenes correspondientes.

Santo Domingo: investigación del siniestro

Los agentes del SIAT analizan la dinámica del choque. Revisan huellas de frenado, daños en los vehículos y testimonios disponibles. Las autoridades no han informado aún sobre responsabilidades. El proceso sigue en fase técnica para establecer las causas del accidente.

En la vía Santo Domingo – Quevedo circulan a diario miles de vehículos pesados y livianos. Ese alto flujo aumenta el riesgo de colisiones, sobre todo en horas nocturnas.

Contexto vial en Santo Domingo

Santo Domingo es uno de los principales ejes de conexión entre la Costa y la Sierra.

Por esa razón, la siniestralidad vial mantiene cifras elevadas. Datos de la Agencia Nacional de Tránsito muestran que los motociclistas figuran entre las víctimas más frecuentes. La combinación de velocidad, poca visibilidad y exceso de tráfico agrava ese riesgo.

Las autoridades insisten en el uso de casco y en el respeto de los límites de velocidad. También recomiendan mantener distancia de seguridad frente a vehículos pesados. En este caso, la investigación definirá si existieron fallas humanas o mecánicas.

Mientras tanto, la familia de la víctima enfrenta un duelo repentino (31).