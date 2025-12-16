COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Impacto

Santo Domingo: operativo de traslado de privados de libertad suspende visitas en la cárcel Bellavista

Un traslado de reos desde la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, provocó incertidumbre y preocupación entre familiares, tras la suspensión de visitas y un fuerte despliegue de seguridad.
3 minutos de lectura
Santo Domingo operativo de traslado de privados de libertad suspende visitas en la cárcel Bellavista
Santo Domingo operativo de traslado de privados de libertad suspende visitas en la cárcel Bellavista

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La mañana de este martes 16 de diciembre se ejecutó un traslado de reos desde la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, bajo resguardo policial y militar, lo que generó alarma entre familiares.

Movimiento carcelario en Santo Domingo

Desde tempranas horas, el perímetro de la cárcel Bellavista, en Santo Domingo, mostró un inusual movimiento. Un amplio contingente policial y militar se desplegó en los accesos, junto con vallas y barras de seguridad.

En el sitio se observaron dos buses interprovinciales, destinados al traslado de los privados de libertad. La presencia de uniformados llamó la atención de quienes llegaban para cumplir con la jornada regular de visitas.

Poco después, se les informó que las visitas quedaban suspendidas. La medida sorprendió a decenas de familiares que desconocían el procedimiento en curso.

Familiares afectados en Santo Domingo

La suspensión de visitas generó escenas de angustia. Varios familiares expresaron preocupación al no recibir detalles sobre el destino de los internos trasladados desde Santo Domingo.

“Carmen”, nombre protegido, viajó desde Quito para visitar a su hijo recluido en Bellavista. Al llegar, se encontró con el operativo. Dijo que no recibió aviso previo y que su mayor temor es no saber si su hijo fue trasladado.

Como ella, otros familiares permanecieron en los exteriores del centro carcelario. Algunos lloraban. Otros intentaban obtener información.

El operativo de traslado en Santo Domingo

Durante varias horas, grupos de reos vestidos con uniformes anaranjados fueron escoltados hacia los buses. Los internos subieron esposados, bajo estrictas medidas de seguridad.

El procedimiento se desarrolló sin incidentes visibles. La vigilancia se mantuvo constante. Policías y militares controlaron el ingreso y salida de vehículos.

Aunque no existió un pronunciamiento institucional, de forma extraoficial se conoció que alrededor de 30 personas privadas de libertad habrían sido trasladadas desde la cárcel de Santo Domingo.

Contexto nacional del traslado de reos

En Ecuador, los traslados de internos forman parte de estrategias para redistribuir la población penitenciaria y reforzar el control de seguridad. En la última semana, se iniciaron movilizaciones hacia la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Ese antecedente incrementó la inquietud de los familiares en Santo Domingo. Muchos temen que los internos hayan sido enviados a centros lejanos, lo que dificulta el contacto y las visitas.

Las autoridades han señalado en ocasiones anteriores que estos operativos responden a evaluaciones técnicas. Sin embargo, la falta de comunicación previa suele generar tensión social.

A la espera de información oficial en Santo Domingo

Hasta el cierre de esta nota, no existía un comunicado oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad ni de otras entidades del Estado.

Los familiares solicitaron información clara y oportuna. Piden conocer el destino de los internos y las razones del traslado desde Santo Domingo.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un pronunciamiento. La situación mantiene en vilo a decenas de familias que buscan certezas sobre sus seres queridos (31).

