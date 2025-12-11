Santo Domingo registra fuerte caída en el precio del huevo por sobreoferta nacional

El precio del huevo cae con fuerza en Santo Domingo y otras provincias por una histórica sobreoferta. Productores registran pérdidas mientras consumidores aprovechan valores inusualmente bajos.

El precio del huevo cayó desde diciembre de 2025 en Santo Domingo de los Tsáchilas y otras provincias de Ecuador, debido a una sobreoferta nacional de aves ponedoras que mantiene los valores por debajo de los costos de producción.

Una caída sin precedentes en el país

El precio de la cubeta de 30 huevos bajó semana a semana hasta ubicarse por debajo de USD 2,50, una cifra que no se registraba desde hace años en Ecuador. La tendencia es visible en mercados, tiendas y comercios informales de varias provincias.

El descenso responde a un escenario claro: la oferta supera ampliamente a la demanda. Según Luis Poaquiza, avicultor y coordinador del Clúster Avícola de Tungurahua, existe un excedente de entre 2 y 3 millones de aves en el sistema productivo. Esto elevó la oferta y empujó los precios a niveles históricamente bajos, informó El Comercio.

Poaquiza explicó que la producción aumentó entre productores consolidados y nuevos emprendedores. El gremio ya registra pérdidas porque una cubeta cuesta USD 2,40 producirla, mientras que el precio en granja del huevo grande cayó a USD 2,20, cuando meses atrás alcanzaba USD 3,20.

Sobreproducción y efectos inmediatos

El avicultor calcula un descenso del 35% al 40%, el más fuerte en 25 años. La sobreoferta se gestó meses atrás, cuando miles de aves ingresaron al sistema entre marzo y mayo. “Una gallina tarda seis o siete meses en entrar en producción. Cuando la sobreoferta llega al mercado, ya no se puede revertir”, señaló.

Ecuador debería operar con 14 a 15 millones de ponedoras, pero actualmente trabaja con 16 a 17 millones, lo que incrementa la oferta entre 10% y 15%. El sector no espera una recuperación rápida del precio y prevé que la producción seguirá alta durante los primeros meses de 2026.

En Santo Domingo, una cubeta de huevo grande se vende en USD 3,00, mientras que los 30 pequeños cuestan USD 1,90 al por mayor, a partir de tres cubetas. Para compras unitarias, el precio llega a USD 3,00 el grande, cuando semanas atrás bordeaba los USD 3,50.

Testimonios desde las distribuidoras

Alexis Yandún, comerciante de una distribuidora de Santo Domingo, confirmó un ligero aumento en las ventas porque el producto está más barato. Explicó que el precio mayorista del huevo grande se fija en USD 2,30 cuando el cliente lleva al menos tres cubetas. En una compra individual, la cubeta sube a USD 3,00.

Según el comerciante, la baja responde a la abundante producción que llega desde la Sierra. En particular, el flujo proviene de Tungurahua y Cotopaxi, dos provincias clave para el abastecimiento local. Señaló que no todos los años se observa una reducción tan marcada y que el valor cambia cada vez que ingresa nueva carga.

El huevo criollo, en cambio, mantiene su precio estable en USD 0,25 por unidad, porque no depende del sistema de producción industrial que genera la sobreoferta actual.

Otro de los productos avícolas que ha bajado de precio es la gallina pico mocho o “ponedoras”. En sectores como la calle Loja (Santo Domingo) se venden dos por cinco dólares (faenadas). Antes costaban 4 cada una.

Impacto nutricional y efectos en otros sectores

El huevo es uno de los alimentos más completos y accesibles del país. Aporta proteínas de alta calidad, vitaminas A, D, E y B12, y minerales como hierro y selenio. Para la mayoría de adultos sanos, uno o dos huevos al día ayudan a cubrir requerimientos nutricionales importantes.

Según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), el país produce más de 3 800 millones de huevos al año, lo que significa que más de 10 millones de unidades diarias llegan a los hogares ecuatorianos. Esta magnitud explica la amplia disponibilidad registrada en los últimos meses.

En negocios de panificación, el beneficio también es evidente. Josías Alcívar, panificador de Santo Domingo, indicó que hoy se ahorra entre USD 0,75 y USD 1,00 por cubeta, lo que ayuda a estabilizar los costos de producción de panes y pasteles.