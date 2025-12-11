Santo Domingo subastará 27 terrenos municipales tras aprobación del Concejo

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó esta semana la venta de 27 terrenos municipales que serán ofertados mediante subasta pública con el fin de financiar obras locales, según informó la administración.

Una decisión aprobada tras un largo debate

La aprobación llegó después de más de una hora de discusión entre los concejales. La propuesta inicial contemplaba cerca de 50 predios, pero el número se redujo a 27 debido a observaciones técnicas y dudas relacionadas con los avalúos.

Durante el debate se conformó una comisión especial para revisar la información presentada. El objetivo fue verificar los avalúos municipales y determinar si cada lote cumplía con las condiciones para ser ofertado en subasta.

La concejal Liliana Silva votó en contra y señaló que estos predios podrían servir para proyectos municipales futuros. Además, cuestionó que la administración priorice obras millonarias mientras gran parte del presupuesto se destina al pago de créditos.

Argumentos a favor y cuestionamientos internos

Silva mencionó gastos relacionados con la construcción del edificio de parqueaderos, el paso a desnivel de la Terminal y otras obras de alto costo. Según la edil, los recursos municipales se asignan principalmente a deuda y proyectos grandes, lo que deja menos margen para iniciativas comunitarias.

Por su parte, la concejal Diana Saltos aclaró que los terrenos incluidos en la resolución no son áreas verdes ni zonas de uso recreativo. Recalcó que se trata de lotes municipales que no están destinados a áreas protegidas.

El concejal Julio Calero agregó que en los últimos 10 años el Municipio ha ejecutado 5.296 remates forzosos y cerca de 4.000 ventas directas de predios municipales. También mencionó que existen 25 juicios de prescripción relacionados con terrenos municipales impulsados por exautoridades.

Detalles de la venta y proceso previsto

La administración informó que los 27 terrenos representan menos del 2% de los aproximadamente 5.000 predios municipales existentes. De acuerdo con los cálculos preliminares, la subasta podría generar al menos USD 7 millones, según los avalúos revisados.

Los recursos deberán ingresar directamente al presupuesto del Municipio. La administración insistió en que este proceso se ejecutará mediante una subasta pública para garantizar transparencia, siguiendo la normativa vigente y con acompañamiento técnico.

Hasta el momento, el Municipio no ha comunicado la fecha exacta de la subasta, aunque se espera que el anuncio se realice en las próximas semanas. La administración prepara el expediente final que incluirá las bases del proceso, los requisitos y los valores de referencia.

Destino de los recursos y obras previstas

El alcalde Wilson Erazo informó que el dinero obtenido se utilizará para financiar obras municipales, entre ellas la construcción del tercer anillo vial de Santo Domingo, uno de los proyectos estratégicos de la administración.

Erazo aseguró que la venta de terrenos permitirá avanzar en obras que requieren inversión inmediata. Recalcó que el Municipio necesita liquidez para cumplir con sus metas de infraestructura y movilidad urbana.

Los concejales que apoyaron la medida sostuvieron que la subasta es una herramienta válida para obtener recursos sin afectar servicios municipales ni comprometer más deuda.