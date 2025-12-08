Santos golea a Cruzeiro y asegura permanencia en el Brasileirão 2026 con Neymar como figura clave

Santos FC derrotó 3-0 al Cruzeiro en el Estádio Vila Belmiro de Santos, Brasil, en la jornada 38 del Brasileirão, evitando el descenso a la Serie B y clasificando a la Copa Sudamericana, con Neymar como figura central a pesar de una lesión en el menisco izquierdo.

El partido, disputado el último domingo ante un estadio abarrotado, comenzó con tensión para el Peixe. En el minuto 17, un gol de Gabigol, exjugador del Santos y ahora en Cruzeiro, fue anulado por fuera de juego, manteniendo el marcador en 0-0. Desde entonces, el dominio local fue evidente, con el equipo de Santos controlando la posesión y generando oportunidades constantes.

Anotaciones en el primer tiempo

Thaciano abrió el marcador en el minuto 26, rematando un córner servido por Guilherme y celebrando visiblemente emocionado al borde de las lágrimas. Dos minutos después, en el 28, Neymar filtró un pase clave a Igor Vinicius, quien cedió atrás para que Thaciano anotara su segundo gol de la tarde, ampliando la ventaja a 2-0.

El Cruzeiro, ya clasificado a la Copa Libertadores en el tercer puesto con 70 puntos, rotó jugadores pensando en la semifinal de la Copa do Brasil ante Corinthians, lo que facilitó el control santista. En la segunda mitad, el equipo visitante mostró signos de reacción, pero un intento de gol fue nuevamente invalidado por offside.

Goles y homenaje a Neymar

El tercer tanto llegó en el minuto 60, replicando la fórmula del primero: Guilherme cobró un córner y João Schmidt cabeceó a la red, sellando el 3-0 definitivo. Neymar, de 33 años, no anotó en este encuentro pero fue omnipresente, rematando varias veces al arco pese al dolor en su rodilla. Su participación resultó crucial, especialmente tras sus contribuciones en las jornadas previas: un hat-trick ante Juventude (3-0) y un gol y asistencia contra Sport Recife (3-0).

Antes del pitazo inicial, Neymar recibió un homenaje por sus 150 goles con la camiseta del Santos, club donde debutó profesionalmente en 2009. El jugador, quien regresó al equipo en febrero de 2025 tras pasos por Barcelona, Paris Saint-Germain y Al Hilal, acumuló 11 goles y 4 asistencias en la liga, con la mitad de sus tantos en los últimos partidos que definieron la salvación.

Tras el triunfo, Neymar dio una vuelta de honor en el campo, gritando “¡Acabó!” ante la ovacionada hinchada. En declaraciones post-partido, el internacional brasileño expresó: “Era lo que yo esperaba de nuestro equipo desde el comienzo del Brasileirão. El Santos merece mucho más, merece estar en el top”. Sobre su futuro, agregó: “Ahora es momento de descansar y luego tomaré una decisión. Mi corazón es del Santos y siempre estará en el primer lugar”.

Clasificación final del Brasileirão 2025

El Santos finalizó en la 12ª posición con 47 puntos, superando por diferencia de goles a rivales directos como Vitória (45 puntos) e Internacional (44 puntos). Flamengo se coronó campeón con 79 puntos, seguido de Palmeiras (73 puntos). Cruzeiro mantuvo el tercer lugar, asegurando su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los clasificados a la Copa Libertadores son: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense. Para el playoff de ese torneo, accedieron Botafogo y Bahía. La Copa Sudamericana recayó en Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Corinthians.

En la zona baja, descendieron Sport Recife (colista con 17 puntos), Juventude (35 puntos), Ceará (43 puntos) y Fortaleza (43 puntos). Este último, dirigido por el argentino Martín Palermo, cayó 4-2 ante Botafogo, equipo de Davide Ancelotti que terminó sexto y clasificó a la Libertadores. Fortaleza y Ceará igualaron en puntos con Santos pero quedaron abajo por diferencia de goles.

Temporada y ascensos

El Brasileirão 2025, con 380 partidos y un promedio de 2.67 goles por encuentro, vio a Flamengo de Gonzalo Plata conquistar el título tras vencer a Ceará días antes y levantar también la Copa Libertadores ante Palmeiras. Santos, ascendido a Serie A apenas un año atrás, libró una campaña irregular, acechado por el rebaixamento durante gran parte del torneo, pero las actuaciones de Neymar en las fechas finales sumaron seis puntos decisivos.

Desde la Serie B ascienden Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo, que se unirán a la élite en 2026. Neymar, quien arrastra molestias en el menisco desde noviembre, planea una cirugía menor tras el descanso. “Mentalmente estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, por eso quiero dar las gracias a Dios”, confesó el astro.

Con la permanencia asegurada y un cupo continental en el bolsillo, el Santos respira aliviado y mira al 2026 con optimismo, mientras la incógnita sobre el futuro de su ídolo pende en el aire.