Mundo
Latinoamérica

SATENA suspende vuelos a Venezuela por alerta de seguridad aérea en el Caribe

En un comunicado difundido en su cuenta oficial en X, SATENA explicó que la decisión se tomó por “reportes confirmados de afectaciones en la navegación satelital” empleada por las aeronaves.
Una pareja observa los paneles de información de vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia. FOTO: Europa Press.
La aerolínea estatal SATENA suspendió este jueves 4 de diciembre sus vuelos hacia Venezuela tras una alerta de la FAA que advierte riesgos por interferencias en la navegación aérea del Caribe, según informó la compañía desde Colombia.

Suspensión temporal ante interferencias en navegación

La aerolínea estatal colombiana SATENA anunció la suspensión temporal de sus rutas hacia Venezuela, una medida que calificó como preventiva de seguridad tras los avisos emitidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). La autoridad estadounidense advirtió sobre posibles interferencias que afectarían los sistemas de navegación en la región, en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial en X, SATENA explicó que la decisión se tomó por “reportes confirmados de afectaciones en la navegación satelital” empleada por las aeronaves. La empresa no precisó la duración de la suspensión ni cuándo se restablecerán los vuelos.

Medida adoptada por riesgo para el tráfico aéreo

La compañía señaló que existe “un riesgo para el tráfico aéreo en la zona”. Motivo por el cual se adoptó la medida mientras se evalúa la “estabilidad y confiabilidad de los servicios de navegación” en el Caribe. Aseguró que la prioridad es la seguridad de pasajeros, tripulación y operaciones.

En la misma declaración, SATENA agregó que retomará sus vuelos cuando las autoridades internacionales certifiquen “condiciones plenamente seguras” para la navegación aérea. La aerolínea insistió en que las acciones responden a las mejores prácticas internacionales de seguridad operacional.

Más aerolíneas se suman a las suspensiones

La suspensión se alinea con la decisión de otras aerolíneas. La colombiana Wingo extendió hasta el 12 de diciembre la cancelación de sus operaciones “desde y hacia Caracas”. La medida fue comunicada también a través de X.

A su vez, Boliviana de Aviación (BoA) informó al diario El Deber que también canceló vuelos hacia Venezuela al menos durante este jueves. La decisión sigue los pasos de Copa Airlines, que un día antes modificó su postura inicial y detuvo sus rutas a pesar de que en un principio mantendría las operaciones.

Contexto: tensiones y restricciones en Venezuela

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han respondido a las nuevas cancelaciones. Sin embargo, a inicios de la semana revocaron las concesiones de vuelo de Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines Colombia, GOL, Plus Ultra y Air Europa. La medida se tomó como reacción a la cancelación de vuelos hacia Venezuela ordenada por Estados Unidos y países europeos.

Las tensiones políticas y las alertas técnicas han generado una creciente incertidumbre en el tráfico aéreo regional. Lo que ha provocado que más aerolíneas reconsideren su presencia en el espacio aéreo venezolano.

