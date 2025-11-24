COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Espectáculos
Romance

Se lo confesó a Polo Baquerizo: La actriz Viviana Salame confirmó su relación con el creador de contenido Apugol

Viviana Salame puso fin a meses de especulaciones, al confirmar que tiene un noviazgo con el creador de contenido Apugol.
3 minutos de lectura
Los rumores de noviazgo entre Viviana Salame y Camilo Balladares (Apugol) comenzaron hace varios meses.
Los rumores de noviazgo entre Viviana Salame y Camilo Balladares (Apugol) comenzaron hace varios meses.
Los rumores de noviazgo entre Viviana Salame y Camilo Balladares (Apugol) comenzaron hace varios meses.

Redacción ED.

Redacción ED.

Tras meses de rumores en la farándula ecuatoriana, la actriz Viviana Salame confirmó que tiene una relación amorosa con el creador de contenido Camilo Balladares, conocido como Apugol.

La revelación se dio en el más reciente capítulo de su pódcast ‘Sorbito de Opinión’, donde comparte micrófonos con otros influencer como Luciana Guschmer, Daniel Reinoso y Anthony Lencina.

Viviana Salame y su confesión

En dicho episodio estuvo como invitado el popular presentador de televisión Polo Baquerizo, quien llevó a la joven actriz a confirmar su noviazgo.

Todo sucedió luego de que Vivi, como se conoce a la también influencer, le dijo a Polo que jugarían a ‘Haga Sorbito Conmigo’, siendo un juego de palabras entre el nombre de su pódcast y el desaparecido programa ‘Haga Negocio Conmigo’.

Polo Baquerizo fue el invitado en el último programa de ‘Sorbito de opinión’.

En ese momento, fiel a su estilo jocoso, ‘Polito’ le preguntó “¿usted es soltera o casada?”. Vivi, con risa nerviosa, dijo: “Yo estoy solt… estoy, estoy en relación”. Esto despertó risas en el set de grabación, por lo que la actriz agregó: “La verdad es que acabo de anunciar que estoy en una relación, porque no lo había dicho”.

Mientras que su compañero Daniel le dijo a Polo que “le acaba de sacar la primicia que nadie le había sacado”. “Es la primera vez que Vivi confirma al país, al pueblo ecuatoriano, que tiene una relación. Lo tenía a mi panita ahí”, destacó.

¿Cuándo inició el amor entre Viviana y Apugol?

Los rumores de un romance entre Viviana Salame y Apugol iniciaron hace unos meses, tras ser vistos en varios eventos sociales. Sin embargo, los jóvenes influencers se negaban a confirmar su amor.

En Halloween pasado, prácticamente confirmaron su relación, pero sin emitir palabras. Esto, porque ambos compartieron en una fiesta, donde lucieron disfraces combinados. Apugol, incluso, compartió fotos del momento.

Una de las fotos que compartió Apugol.

Viviana Salame es una naciente actriz ecuatoriana, que ya ha tenido papeles importante en producciones locales, como la telenovela ‘Los García’. Además, ha sido protagonistas varias obras de teatro e imagen de marcas muy reconocidas. En Instagram cuenta con más de 340 mil seguidores.

Mientras que Camilo Balladares se ha dado a conocer como influencer deportivo, con el seudónimo Apugol. En redes sociales hace contenido especializado en fútbol, principalmente sobre Barcelona SC, equipo del que es hincha. En Instagram tiene más de 40 mil seguidores.

La confirmación de su noviazgo despertó cientos de comentarios en redes sociales, en respaldo de la joven pareja. Al momento, ninguno de los dos ha ahondado en el tema en sus redes sociales.

