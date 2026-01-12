COMUNIDAD POR USD 1
Hace 7 meses
¡Se salvó en el escritorio! Técnico Universitario permanece en Primera tras sanción a El Nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió que El Nacional desciende administrativamente a Serie B, manteniendo a Técnico Universitario en la LigaPro Serie A para la temporada 2026.
La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió este lunes 12 de enero de 2026 la resolución definitiva de la sanción administrativa al Club El Nacional, determinando su descenso a la Serie B. Además confirma que Técnico Universitario conserva su plaza en la LigaPro Serie A para 2026, ajustando la tabla de posiciones sin generar cupos adicionales de descenso ni ascenso.

Resolución oficial de la FEF y comunicado de LigaPro

Mediante oficio remitido a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, la FEF establece que el club sancionado debe ser considerado último en la tabla de posiciones de la temporada 2025. El documento precisa: “El club sancionado debe ser considerado último en la tabla de posiciones de la respectiva competición, en la correspondiente temporada deportiva, más allá de la estructura de dicha competición y su conformación en etapas o fases“.

Agrega que la sanción no genera cupos extras de descenso ni ascenso. Es decir mantiene los dos cupos reglamentarios previstos: uno ocupado por El Nacional (por sanción administrativa) y el otro por Vinotinto FC por resultados deportivos.

Ajuste en la tabla de posiciones

Con la aplicación de la sanción, El Nacional ocupa el puesto 16° en la tabla acumulada de la LigaPro 2025. Mientras que Vinotinto FC se mantiene en el 15° lugar como descendido deportivo. Técnico, que había finalizado en zona de descenso directo, asciende al puesto 14° tras el ajuste, conservando su categoría en la Serie A para el 2026.
El reclamo presentado por 9 de Octubre, que solicitaba un cupo adicional de ascenso por la sanción a El Nacional, la FEF no lo aceptó, por lo que el club guayaquileño permanece en Serie B.

Confirmación de LigaPro y sanción

También la LigaPro difundió un comunicado oficial este 12 de enero de 2026 confirmando la recepción del pronunciamiento de la FEF y detallando que los clubes descendidos a la Serie B para 2026 son Vinotinto FC y El Nacional, conforme a los cupos reglamentarios establecidos.
La sanción administrativa a El Nacional derivó de incumplimientos económicos y administrativos valorados por el órgano disciplinario de la FEF. Con esto la resolución cierra la incertidumbre sobre los descensos tras el final de la temporada 2025.

Planificación de Técnico Universitario para 2026

Para esta temporada el ‘Rodillo Rojo’ ha contratado a cinco jugadores colombianos, un argentino y otro uruguayo. Ellos son:

  • Sergio Razzeto (arquero argentino, 24 años, ex Cantolao de Perú)
  • Lucas Fernández (delantero uruguayo, 24 años, ex La Luz)
  • Johan Bocanegra (volante ofensivo colombiano, 27 años, ex Boyacá Chicó)
  • Matheo Castaño (volante colombiano, 26 años, ex Real Cundinamarca)
  • Andrés Copete (defensa central colombiano, 25 años, ex Colón FC de Uruguay)
  • Johan Montes (delantero colombiano, 28 años, ex Atlético Huila)
  • Julián Anaya (defensa central colombiano, 26 años, ex Cúcuta)   

