¡Se salvó en el escritorio! Técnico Universitario permanece en Primera tras sanción a El Nacional

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió este lunes 12 de enero de 2026 la resolución definitiva de la sanción administrativa al Club El Nacional , determinando su descenso a la Serie B. Además confirma que Técnico Universitario conserva su plaza en la LigaPro Serie A para 2026, ajustando la tabla de posiciones sin generar cupos adicionales de descenso ni ascenso.

Resolución oficial de la FEF y comunicado de LigaPro

Mediante oficio remitido a la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador , la FEF establece que el club sancionado debe ser considerado último en la tabla de posiciones de la temporada 2025. El documento precisa: “ El club sancionado debe ser considerado último en la tabla de posiciones de la respectiva competición, en la correspondiente temporada deportiva, más allá de la estructura de dicha competición y su conformación en etapas o fases “.

Agrega que la sanción no genera cupos extras de descenso ni ascenso. Es decir mantiene los dos cupos reglamentarios previstos: uno ocupado por El Nacional (por sanción administrativa) y el otro por Vinotinto FC por resultados deportivos .

Ajuste en la tabla de posiciones

Con la aplicación de la sanción, El Nacional ocupa el puesto 16° en la tabla acumulada de la LigaPro 2025. Mientras que Vinotinto FC se mantiene en el 15° lugar como descendido deportivo. Técnico , que había finalizado en zona de descenso directo, asciende al puesto 14° tras el ajuste, conservando su categoría en la Serie A para el 2026 .

El reclamo presentado por 9 de Octubre , que solicitaba un cupo adicional de ascenso por la sanción a El Nacional , la FEF no lo aceptó, por lo que el club guayaquileño permanece en Serie B.

Confirmación de LigaPro y sanción

También la LigaPro difundió un comunicado oficial este 12 de enero de 2026 confirmando la recepción del pronunciamiento de la FEF y detallando que los clubes descendidos a la Serie B para 2026 son Vinotinto FC y El Nacional , conforme a los cupos reglamentarios establecidos.

La sanción administrativa a El Nacional derivó de incumplimientos económicos y administrativos valorados por el órgano disciplinario de la FEF . Con esto la resolución cierra la incertidumbre sobre los descensos tras el final de la temporada 2025 .

Planificación de Técnico Universitario para 2026

Para esta temporada el ‘Rodillo Rojo’ ha contratado a cinco jugadores colombianos, un argentino y otro uruguayo. Ellos son: