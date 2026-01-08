COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Polideportivo

Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

Sebastián Guayasamín finaliza la etapa 4 en el puesto 29 de SSV y desciende al 18° en la general del Rally Dakar 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026
El ecuatoriano Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 del Dakar 2026.
Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026
El ecuatoriano Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 del Dakar 2026.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com
El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín, con copiloto español Pol Ros y equipo Old Friends Rally, completó la etapa 4 del Rally Dakar 2026 el 7 de enero en Al-Ula, Arabia Saudita, en el puesto 29 de la categoría SSV, descendiendo al puesto 18 en la clasificación general tras haber estado en el top 10.

Resultados de la etapa 4 en SSV

El estadounidense Brock Heger ganó la etapa maratón con un tiempo aproximado de 05h21’48”, consolidándose como líder de la categoría SSV. Detrás quedaron el francés Xavier De Soultrait (+31 minutos y 31 segundos) y el portugués Alexandre Pinto (+47 minutos y 56 segundos).
Guayasamín registró un tiempo de alrededor de 07h05’13” en la especial de 530 kilómetros alrededor de Al-Ula.

Posición de Guayasamín

Previo a esta etapa, el ecuatoriano ocupaba el puesto 10 en la general tras la etapa 3. Esta jornada, primera parte de la maratón sin asistencia externa, afectó su progresión. La etapa incluyó terrenos variados con dunas y rocas.
La etapa 5, segunda parte de la maratón, se disputará el 8 de enero desde el campamento refugio hasta Hail, con aproximadamente 427 kilómetros totales (372 km cronometrados para autos/SSV y 356 km para motos).
Los participantes continuarán sin asistencia mecánica completa hasta llegar a Hail.

Cambios en el recorrido 2026

El Rally Dakar 2026 incluye un prólogo y 13 etapas, con jornada de descanso en Riad. Se eliminó la etapa de 48 horas introducida en 2024, reemplazada por dos etapas maratón (etapas 4-5 y 9-10), sin asistencia externa en el bivac. Se informó que no hay paso por el Empty Quarter, aunque las dunas son protagonistas en la segunda semana.
El recorrido total supera los 8.000 km, con cerca de 5.000 km cronometrados. La competencia se desarrolla íntegramente en Arabia Saudita, con inicio y fin en Yanbu.Guayasamín participa en su duodécima edición del Dakar.
La categoría SSV cuenta con vehículos Polaris y Can-Am predominantes. Hasta esta etapa, el rally ha presentado desafíos de navegación y mecánica. La organización A.S.O. mantiene formatos diferenciados en algunas etapas para motos y autos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

FC Cincinnati finaliza acuerdo para adquirir a Bryan Ramírez desde Liga de Quito

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

FC Cincinnati finaliza acuerdo para adquirir a Bryan Ramírez desde Liga de Quito

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asesinan a guardia de seguridad durante intento de asalto a un local en el centro norte de Quito

FC Cincinnati finaliza acuerdo para adquirir a Bryan Ramírez desde Liga de Quito

Danna Paola desmiente regreso a telenovelas: “Por ahora estoy enfocada en mi música”

Agente de ICE disparó mortalmente a una mujer durante operativo migratorio en Minneapolis

Chelsea con Moisés Caicedo cae ante Fulham con goles de Jiménez y Wilson tras expulsión de Cucurella

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO