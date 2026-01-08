Sebastián Guayasamín termina 29° en la etapa 4 y cae al puesto 18 en SSV del Dakar 2026

El piloto ecuatoriano Sebastián Guayasamín , con copiloto español Pol Ros y equipo Old Friends Rally , completó la etapa 4 del Rally Dakar 2026 el 7 de enero en Al-Ula, Arabia Saudita, en el puesto 29 de la categoría SSV , descendiendo al puesto 18 en la clasificación general tras haber estado en el top 10.

Resultados de la etapa 4 en SSV

El estadounidense Brock Heger ganó la etapa maratón con un tiempo aproximado de 05h21’48” , consolidándose como líder de la categoría SSV. Detrás quedaron el francés Xavier De Soultrait (+ 31 minutos y 31 segundos ) y el portugués Alexandre Pinto (+ 47 minutos y 56 segundos ).

Guayasamín registró un tiempo de alrededor de 07h05’13” en la especial de 530 kilómetros alrededor de Al-Ula.

Posición de Guayasamín

Previo a esta etapa, el ecuatoriano ocupaba el puesto 10 en la general tras la etapa 3. Esta jornada, primera parte de la maratón sin asistencia externa, afectó su progresión. La etapa incluyó terrenos variados con dunas y rocas.

La etapa 5 , segunda parte de la maratón, se disputará el 8 de enero desde el campamento refugio hasta Hail, con aproximadamente 427 kilómetros totales ( 372 km cronometrados para autos/SSV y 356 km para motos).

Los participantes continuarán sin asistencia mecánica completa hasta llegar a Hail.

Cambios en el recorrido 2026

El Rally Dakar 2026 incluye un prólogo y 13 etapas , con jornada de descanso en Riad. Se eliminó la etapa de 48 horas introducida en 2024, reemplazada por dos etapas maratón (etapas 4-5 y 9-10), sin asistencia externa en el bivac. Se informó que n o hay paso por el Empty Quarter, aunque las dunas son protagonistas en la segunda semana.

El recorrido total supera los 8.000 km , con cerca de 5.000 km cronometrados. La competencia se desarrolla íntegramente en Arabia Saudita, con inicio y fin en Yanbu. Guayasamín participa en su duodécima edición del Dakar.