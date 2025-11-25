Sebastián Yatra vuelve a Ecuador: fechas, precios y detalles del Entre Tanta Gente Tour

Sebastián Yatra regresará a Ecuador con dos conciertos en Quito el 30 de abril y en Guayaquil el 2 de mayo de 2026, como parte del Entre Tanta Gente Tour. Los espectáculos se realizarán en el Coliseo General Rumiñahui y en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, respectivamente. La visita forma parte de la nueva etapa latinoamericana de su gira, producida por Output, que busca generar una conexión emocional profunda entre el artista y el público.

Sebastián Yatra busca reconectar con la gente

El cantautor explicó que este recorrido marca su retorno a los escenarios de la región después de cuatro años sin girar por Latinoamérica. Yatra destacó que la propuesta es completamente renovada, íntima y sensible. Según él, el propósito es encontrarse de nuevo con la audiencia. “Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente… Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, expresó.

Las entradas para las dos fechas estarán disponibles desde el lunes 1 de diciembre, a las 10h00, en todos los canales de Ticketshow. Los conciertos prometen una experiencia cercana, con momentos espontáneos y espacio para la improvisación, tal como lo ha mostrado en sus recientes presentaciones.

La experiencia del “Entre Tanta Gente Tour”

Esta nueva fase del Entre Tanta Gente Tour llega después del verano de 2025, cuando Yatra recorrió 16 ciudades de España y reunió a más de 100.000 espectadores. El cierre en el Movistar Arena de Madrid fue catalogado por la crítica como uno de los shows más emotivos de su carrera.

Cada presentación se ha caracterizado por su cercanía. Yatra suele caminar entre el público, escuchar historias personales y abrir espacio para intervenciones espontáneas. Los fans han presenciado canciones improvisadas, invitados inesperados y momentos íntimos que se han convertido en el sello de esta gira transformadora.

El artista ha descrito este proceso como una etapa emocional importante. “Sentir de nuevo de cerca a la gente… Eso es la vida”, afirmó en sus recientes shows. La frase se ha convertido en la esencia del tour, respaldando la idea de una conexión real más allá del espectáculo.

Nuevas canciones de Yatra y expansión regional

El anuncio de las fechas en Ecuador coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo “LA FKN VIBRA”, en colaboración con el fenómeno mexicano Xavi. El tema destaca un sonido fresco, auténtico y libre, que busca capturar la energía de una noche entre amigos. La canción acompaña el crecimiento de la gira y refuerza el mensaje emocional que propone Yatra en esta etapa artística.

La expansión por Latinoamérica marca un punto importante para su carrera. El artista no realizaba una gira regional desde antes de la pandemia. Ahora vuelve con un formato más humano, con interacción constante y un diseño que prioriza la intimidad en escenarios cerrados.

Las localidades también buscan mantener la experiencia cercana del tour. Para Quito, los precios serán: Vip USD 35, Fan USD 60, Butaca USD 90, Output Box USD 130 y Yatra Box USD 180. En Guayaquil, las categorías incluyen: Vip USD 35, Fan USD 60, Cancha USD 90, Output Box USD 130 y Yatra Box USD 180. Todas las cifras están expresadas en dólares, según lo exige el mercado ecuatoriano.

Las ventas se iniciarán el 1 de diciembre, a través de los canales digitales y presenciales de Ticketshow.

El regreso de Yatra al país será posible gracias a Output, productora ecuatoriana con más de siete años en el mercado. La empresa ha organizado más de 70 conciertos y ha reunido a más de 850.000 espectadores en todo el país. Su historial incluye presentaciones de Chayanne, Morat, Maná, Feid, Alejandro Fernández, Sebastián Yatra y otros artistas de impacto internacional.