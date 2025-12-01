Secuestrado un pastor de un iglesia y varios de sus fieles en un nuevo ataque en el centro de Nigeria

Un nuevo episodio de violencia sacudió este domingo al estado de Kogi, Nigeria, donde personas armadas irrumpieron en la Iglesia Querubín y Serafín, ubicada en la localidad de Ejiba, y secuestraron a un número aún no determinado de fieles. Entre los raptados se encuentran el pastor de la iglesia y su esposa, según confirmó el gobierno del estado. Las autoridades han indicado que los asaltantes actuaron sin dejar reivindicación y abandonaron la zona antes de la llegada de fuerzas de seguridad.

La administración estatal informó que, por ahora, no existe un balance oficial de cuántas personas fueron llevadas por la fuerza. La complejidad del incidente y la falta de testimonios completos han dificultado consolidar una cifra preliminar. No obstante, equipos de seguridad locales y federales continúan en la zona para obtener información y activar procesos de rastreo en áreas boscosas cercanas.

El ataque se suma a una serie de episodios violentos registrados en las últimas semanas en varias regiones del país. Nigeria ha experimentado un repunte significativo de secuestros, especialmente en el oeste y noroeste, donde grupos desconocidos han ejecutado ataques contra comunidades rurales, carreteras e incluso centros religiosos. La creciente frecuencia de estos sucesos ha generado preocupación entre autoridades y pobladores, quienes han solicitado una respuesta más contundente del Estado.

Autoridades condenan el ataque y prometen acciones

El secretario de Información del estado de Kogi, Kingsley Fanwo, calificó lo ocurrido como un hecho “muy triste”. Aseguró que existen esfuerzos en marcha para lograr la liberación de las víctimas. El funcionario señaló que las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes se habrían ocultado durante días en la comunidad o en zonas boscosas adyacentes, lo que habría facilitado el asalto.

Fanwo subrayó que parte del problema radica en la falta de alerta temprana. En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias de Nigeria (NAN), señaló que “algunos residentes deberían haberlos visto y permanecieron en silencio”, una situación que dificulta la detección de amenazas en contextos de inseguridad creciente. También cuestionó la ausencia de reportes ciudadanos al observar personas desconocidas en momentos de tensión.

El gobierno estatal aseguró que el despliegue de patrullas continúa en Ejiba y sus alrededores, mientras unidades federales se coordinan para ampliar la operación de búsqueda. Pese a ello, las autoridades han evitado atribuir responsabilidades o señalar posibles grupos armados involucrados, manteniendo la línea de investigación abierta.

Respuesta nacional ante el aumento de secuestros

Este ataque ocurre pocos días después de que el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declarara un estado de emergencia nacional. La medida fue anunciada tras una serie de raptos masivos que han afectado a comunidades rurales y viajeros en el oeste, centro y noroeste del territorio.

Tinubu ordenó un reclutamiento adicional en las Fuerzas Armadas con el fin de aumentar la capacidad de respuesta militar y policial. El gobierno federal también ha prometido reforzar la coordinación con autoridades estatales para atender los focos críticos de inseguridad.

La situación ha encendido alarmas dentro y fuera del país, debido a que los secuestros no solo están relacionados con fines ideológicos o insurgentes. Estas también se ejecutan con actividades criminales vinculadas al cobro de rescates. Organismos locales han advertido que esta expansión de redes delictivas podría incrementar la vulnerabilidad de la población civil.

Un fenómeno que se expande en Nigeria

Aunque el noreste de Nigeria ha sido durante más de una década el escenario central de las operaciones de Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en los últimos años la inseguridad se ha desplazado a regiones donde no existía presencia significativa de esos grupos. En muchos casos, los ataques están vinculados a bandas criminales que ejecutan secuestros con fines económicos.

Los especialistas en seguridad han observado que la combinación de factores como la debilidad de las instituciones locales, la falta de vigilancia en zonas rurales y la proliferación de armas ilegales ha facilitado la expansión de estos grupos. Además, las comunidades afectadas se encuentran en áreas extensas, con terrenos difíciles de patrullar y limitada infraestructura de comunicación.

Este tipo de ataques contra iglesias, escuelas y aldeas ha colocado a miles de nigerianos en una situación de riesgo permanente. Analistas consideran que, mientras los secuestros sigan siendo una actividad rentable para grupos armados, la amenaza continuará afectando a diferentes regiones del país.

Búsqueda continúa mientras crece la preocupación comunitaria

Las autoridades de Kogi han instado a los ciudadanos a colaborar con información que ayude a localizar a las víctimas y a evitar nuevos ataques. La población de Ejiba permanece en alerta, mientras grupos comunitarios y familiares de los secuestrados aguardan noticias sobre el avance de las operaciones oficiales.

Hasta el momento, no existe una estimación oficial de cuándo podrían recuperarse a los secuestrados, aunque el gobierno estatal aseguró que trabaja “sin descanso” para lograr el rescate. Las unidades de seguridad continúan patrullando zonas boscosas donde se cree que los asaltantes podrían haberse refugiado.

La iglesia afectada permanece acordonada mientras avanza la investigación. Las autoridades han reiterado que cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales, evitando especulaciones que puedan entorpecer los operativos.