Santa Elena: Cayeron seis sospechosos de masacre en el cantón Puerto López

Seis hombres detenidos dejaron varios operativos policiales ejecutados en la provincia de Santa Elena y que tendrían relación con el cantón Puerto López, en Manabí. Las intervenciones policiales se desarrollaron la madrugada de este lunes 12 de enero. Los sospechosos serán investigados por su presunta participación en una masacre ocurrida en Puerto López, Manabí. El hecho ocurrió a finales de diciembre de 2025.

Las aprehensiones se llevaron a cabo tras un seguimiento detallado por parte de las autoridades. El objetivo es esclarecer una masacre que dejó seis víctimas mortales, incluyendo una mujer y su bebé. Aquel hecho representó uno de los episodios más graves de violencia en Manabí. El Ministerio del Interior informó que a los sospechosos los ubicaron en inmuebles de sectores costeros de Santa Elena. Allí se aplicaron estrictos protocolos de seguridad para prevenir fugas o enfrentamientos.

Los allanamientos se realizaron en Santa Elena

Los detenidos no pudieron justificar su presencia en Puerto López el día del ataque. Aquello reforzó las sospechas de su vinculación con los ataques armados. La operación se enmarcó en esfuerzos por desarticular estructuras delictivas que operan entre las provincias de Manabí y Santa Elena. Estos grupos utilizan rutas costeras para movilizarse y evadir a las fuerzas del orden, según las autoridades.

La masacre en cuestión tuvo lugar entre el 27 y 28 de diciembre de 2025 en Puerto López. Es un cantón manabita conocido por su actividad turística y pesquera, pero afectado por oleadas de violencia ligada al crimen organizado. Según investigaciones preliminares, los hechos resultaron en la muerte de seis personas, destacando la vulnerabilidad de civiles inocentes en conflictos entre grupos delictivos.

Varios hechos violentos en Puerto López

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha asumido el caso, buscando establecer la cadena de mando y el rol específico de cada sospechoso en los crímenes. Durante los allanamientos, la Policía Nacional incautó evidencia clave. Se trata de dos armas de fuego de corto alcance, 32 balas, un cargador y otros indicios balísticos que serán sometidos a peritajes forenses. Estos elementos podrían vincular directamente a los detenidos con la escena del crimen en Puerto López, contribuyendo a reconstruir la secuencia de eventos.

Manabí y Santa Elena han enfrentado desafíos de seguridad debido a la proximidad con rutas marítimas usadas para actividades ilícitas, como el narcotráfico y extorsiones. Datos del Ministerio del Interior indican que, en 2025, la provincia de Manabí reportó un alza en hechos violentos, con Puerto López como uno de los focos. Estas capturas buscan no solo justicia para las víctimas, sino también disuadir futuras acciones delictivas en zonas costeras. La investigación continúa, con posibles ampliaciones a otros implicados en la red criminal. (17)