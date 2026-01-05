Seis jóvenes de Pedro Carbo están desaparecidos desde el sábado tras salir a la playa en motocicletas

La situación de seis jóvenes desaparecidos mantiene en vilo a las familias del recinto Fátima, en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Los muchachos salieron el sábado 3 de enero de 2026 con destino a la playa y, desde entonces, no se conoce su paradero.

El grupo estaba conformado por Diego Joel Solís Villamar, de 21 años de edad; Josué Francisco Merchán Solís, de 19; Cristhian Josué Holguín Jácome, de 23; Josué Johan Ponce Merchán, de 25; Víctor Fernando Borbor Castro, de 22; y Eddi Josué Borbor Castro, de 17 años. Todos ellos viajaban en moticicletas.

Según relataron sus familiares, los seis jóvenes se movilizaban en tres motos y tomaron la vía El Jebe–El Palmar, un trayecto que conduce hacia el perfil costero de la provincia de Santa Elena antes de estar desaparecidos. La última comunicación con ellos se registró cerca del mediodía del sábado.

Jóvenes desaparecidos iban a la playa

Desde ese momento, los teléfonos celulares de los jóvenes permanecen apagados por lo que sus familiares aducen que están desaparecidos. Ninguno volvió a comunicarse con sus allegados, lo que incrementó la preocupación y activó una búsqueda informal por parte de familiares y conocidos.

Una familiar, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, contó que la alerta se conoció tras una llamada recibida desde Pedro Carbo. En esa comunicación se informó que uno de los jóvenes había salido hacia una playa llamada El Palmar, un lugar que la familia no conoce con precisión.

La mujer explicó que, según versiones recogidas en la zona, los jóvenes ahora desaparecidos habrían tomado uno de dos caminos existentes en la ruta. Algunas personas aseguran haberlos visto pasar por un trayecto de difícil acceso, con áreas de lomas y monte.

Hubo un contacto previo

De acuerdo con ese testimonio, en algún momento los jóvenes lograron comunicarse para decir que ya estaban en la playa y desde aquel momento desconocen su paradero y presumen que están desaparecidos. Después de ese mensaje, no se supo más de ellos. La falta de señal telefónica en varios sectores ha dificultado confirmar la información o conocer su paradero.

Los familiares señalaron que acudieron al Cuerpo de Bomberos de Pedro Carbo y realizaron un reporte inicial. También emprendieron búsquedas por cuenta propia, recorriendo caminos rurales y zonas elevadas, sin resultados positivos hasta ahora. La desesperación crece.

La familia solicita el apoyo urgente de la ciudadanía con cualquier dato, por mínimo que parezca, ya que puede resultar clave para dar con el paradero de los seis jóvenes desaparecidos. Los allegados piden que la información sea canalizada de inmediato a través del ECU 911 o al número de emergencias de la casaca roja 0991799507. Compartir la alerta puede marcar la diferencia en la búsqueda, agregaron.