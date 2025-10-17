COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Seis presuntos sicarios fueron detenidos por durante una operación policial en Portoviejo, provincia de Manabí

La Policía Nacional capturó a seis presuntos sicarios involucrados en crímenes violentos en Portoviejo, entre ellos el asesinato de Luis Mendoza Zambrano, tras un allanamiento en la parroquia rural Alhajuela.
Seis presuntos sicarios fueron detenidos durante una operación policial en Portoviejo, provincia de Manabí.
Seis presuntos sicarios que habrían participado en el crimen de un hombre en la parroquia rural Alhajuela, del cantón Portoviejo (Manabí), fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional durante un operativo desplegado tras el asesinato de Luis Mendoza Zambrano. La aprehensión se ejecutó luego de una intensa intervención que incluyó el allanamiento de una vivienda.

Vladimir Acurio, comandante de la Subzona Manabí. dijo que la mañana de este jueves 16 de octubre se reportó un hecho violento en una zona rural de Portoviejo y que de inmediato se iniciaron tareas investigativas. De acuerdo al funci9onario policial, tras el atentado que cobró la vida de un h9ombre, los agentes realizaron un allanamiento y lograron capturar a tres personas en el interior de un inmueble.

El jefe policial dijo que a los detenidos les hallaron dos armas de fuego. Asimismo, la Policía pudo localizar un automóvil en el que estaban otras tres personas. Ellas también estarían involucradas en el hecho violento registrado en el sector Cascabel, de la parroquia Alhajuela.

Seis presuntos sicarios operaban en Portoviejo

Según el uniformado, los detenidos pertenecerían a una organización dedicada a la ejecución de crímenes en Portoviejo. Aseguró que cada uno de los detenidos cumplía con un rol específico en el cometimiento de sicariatos. Dijo que en el automóvil se dedicaban a realizar un «barrido», con la finalidad de informar sobre la presencia policial.

Asimismo, dijo que otro grupo actuaba como «campanero» y que los sujetos que se movilizaban en moto eran quienes se dedicaban a ejecutar los atentados. El jefe policial señaló que en poder de los sujetos encontraron armas de fuego de elaboración artesanal.

Presuntos implicados en el crimen de Luis Mendoza

El grupo delincuencial, de acuerdo a las primeras investigaciones, estarían involucrado en varias muertes violentas reportadas en el cantón Portoviejo. Esta organización criminal sería la segunda dedicada a sicariatos desarticulada por la Policía, según contó el funcionario policial. El agente explicó que la aprehensión de los seis presuntos sicarios se dio dentro del periodo de flagrancia.

Uno de los últimos crímenes en el que estarían implicados los seis presuntos sicarios sería el asesinato de Luis Mendoza Zambrano, este hecho violento se reportó pasadas las 11h00 de este jueves en el sector Cascabel, perteneciente a la parroquia rural Alhajuela. Tras el atentado, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar el levantamiento y traslado del cadáver. Asimismo, iniciaron con la búsqueda de los posibles responsables de este hecho criminal.

