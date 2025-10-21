Señales de alerta: cómo detectar cuando una deuda se vuelve riesgosa

Las deudas personales y familiares pueden convertirse en un riesgo financiero si no se gestionan correctamente. Expertos en economía advierten que identificar señales de alerta a tiempo permite prevenir problemas mayores. El aumento de gastos, pagos atrasados y presión sobre el presupuesto familiar son indicadores clave que deben observarse.

Deudas crecientes y presupuesto ajustado

El incremento sostenido de deudas sin respaldo de ingresos suficientes es uno de los principales indicadores de riesgo financiero, señala el economista Ricardo Menéndez. Según el experto, cuando los pagos mensuales superan el 30% de los ingresos familiares, la probabilidad de caer en problemas económicos aumenta significativamente.

Además, la falta de planificación presupuestaria y el desconocimiento sobre los intereses de los créditos agravan la situación. “Muchos hogares no calculan el costo real de sus préstamos, incluyendo intereses y comisiones, lo que genera una carga financiera invisible que crece con el tiempo”, explica.

Señales de alerta tempranas

Entre los indicadores que sugiere Menéndez, que una deuda puede convertirse en un riesgo destacan: atrasos frecuentes en pagos, uso excesivo de tarjetas de crédito, dependencia de préstamos para cubrir gastos básicos y llamadas de cobranza recurrentes. Estas situaciones no solo afectan la salud financiera, sino que también pueden generar estrés y ansiedad en los deudores.

Por ello, el economista recomienda monitorear periódicamente el estado de las obligaciones financieras y mantener un registro claro de ingresos, gastos y deudas pendientes. De esta forma, es posible detectar cambios en la capacidad de pago antes de que se conviertan en problemas graves.

Impacto de las deudas sobre la economía familiar

El endeudamiento excesivo puede limitar la capacidad de ahorro y afectar la estabilidad económica a largo plazo, recalca Menéndez. Según especialistas en finanzas indican que un porcentaje significativo de familias que enfrentan problemas de pago experimenta dificultades para cubrir necesidades básicas, como alimentación, educación y servicios.

Asimismo, los intereses acumulados y las multas por pagos atrasados pueden incrementar rápidamente el monto adeudado, generando un efecto dominó que complica la situación financiera. Por ello, es esencial identificar a tiempo cualquier señal de alarma y tomar medidas correctivas.

Prevención y manejo responsable

Asimismo, el economista recomienda estrategias como priorizar el pago de deudas con mayores tasas de interés, consolidar préstamos cuando sea posible y establecer un presupuesto realista que permita cubrir los gastos básicos sin comprometer los ingresos. También es fundamental evitar recurrir a créditos adicionales como solución inmediata, ya que esto puede agravar la deuda existente.

En casos de endeudamiento avanzado, sugiere acudir a instituciones de asesoría financiera o programas de reestructuración de deudas. Estas opciones permiten negociar condiciones más favorables y reducir el riesgo de impago, contribuyendo a restaurar la estabilidad económica.

Educación financiera como herramienta clave

La educación financiera juega un papel crucial en la prevención de riesgos asociados a la deuda. Aprender a diferenciar entre deuda productiva y deuda de consumo, comprender los efectos de los intereses y mantener un control regular de las finanzas personales son medidas que fortalecen la seguridad económica de los hogares.