Servicios de aseo funcionarán con normalidad del 1 al 4 de enero en Quito

EMASEO EP ejecutará un operativo especial de recolección y barrido en Quito por Fin de Año, con ajustes horarios y sanciones por incumplimientos ciudadanos.

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo (EMASEO EP) aplicará, el 31 de diciembre de 2025, un operativo especial de recolección y barrido en Quito, para garantizar limpieza urbana durante Fin de Año, ante eventos masivos y cierres viales.

Recolección de basura en Quito

EMASEO EP informó que los servicios de recolección y barrido se desarrollarán con una planificación diferenciada durante el cierre de 2025. El objetivo es mantener condiciones adecuadas de higiene en espacios públicos.

Durante la mañana del 31 de diciembre, el personal operativo ejecutará labores de barrido y recolección en avenidas principales, en el horario de 07h00 a 12h00. Las autoridades solicitan respetar frecuencias establecidas.

En el Centro Histórico de Quito, las actividades se extenderán desde 12h00 hasta 20h00, considerando la alta afluencia ciudadana por celebraciones tradicionales y eventos culturales programados.

Suspensión temporal por cierres viales

EMASEO EP explicó que, debido a cierres de calles y avenidas por festejos de Fin de Año, el servicio de recolección a pie de vereda y contenerizada se suspenderá a las 17h00 del 31 de diciembre.

Sin embargo, la empresa precisó que las operaciones se reanudarán normalmente el miércoles 1 de enero de 2026, a partir de las 03h00, conforme a las rutas habituales.

Además, se confirmó que del 1 al 4 de enero, los servicios de aseo funcionarán con normalidad, sin modificaciones adicionales en frecuencias ni horarios.

Sanciones por manejo inadecuado de residuos

EMASEO recordó que quemar a cielo abierto, incluidos años viejos, llantas u otros materiales, constituye una contravención de tercera clase. Está sancionada con USD 940, equivalentes a dos salarios básicos unificados (SBU).

La entidad alertó que depositar monigotes u objetos encendidos en contenedores puede provocar incendios y daños a la infraestructura pública. En estos casos, los responsables serán sancionados conforme a la normativa vigente.

Asimismo, destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano también se tipifica como contravención de tercera clase. Con multa de USD 940 y la obligación de reponer el bien dañado.

Recomendaciones para la ciudadanía

Como medida preventiva, EMASEO recomienda recoger las cenizas de monigotes en fundas o cartones, para evitar su dispersión y facilitar las labores posteriores de barrido.

La empresa municipal exhorta a la población a manejar adecuadamente los residuos sólidos. Además respetar los horarios establecidos y colaborar con el personal operativo durante las festividades.

Finalmente, EMASEO EP reiteró su llamado a la corresponsabilidad ciudadana, con el fin de preservar el espacio público y garantizar una ciudad limpia al inicio del nuevo año.