Hace 4 meses
Espectáculos
Música

¡Shakira arribó a Quito! Así fue su espectacular llegada para tres noches de conciertos en Ecuador

La artista colombiana Shakira llegó a Ecuador, donde ofrecerá tres conciertos de su gira mundial 2025 'Las Mujeres Ya No Lloran'.
¡Shakira arribó a Quito! Así fue su espectacular llegada para tres noches de conciertos en Ecuador
Los conciertos de Shakira en Quito se realizarán en el Estadio Olímpico Atahualpa, escenario icónico que acogerá a miles de fanáticos. Foto: IG Shakira.
Redacción ED.

Redacción ED.

La artista colombiana Shakira arribó la noche del 7 de noviembre de 2025 a Quito. La llegada de la intérprete desató una ola de entusiasmo musical y turístico en la capital ecuatoriana. Su visita marca el inicio de tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa, programados para hoy, el 9 y 11 de noviembre, dentro de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El arribo de Shakira a Quito, cerca de las 20:15, generó revuelo. Una caravana con fuerte resguardo militar y policial acompañó a la cantante desde el aeropuerto. Testigos relataron al diario El Comercio que las sirenas encendidas llamaron la atención de quienes disfrutaban en restaurantes y locales cercanos.

Expectativa máxima por los conciertos de Shakira en Ecuador

Por otro lado, decenas de personas salieron a las calles intentando capturar una imagen de la artista. Sin embargo, el vehículo que transportaba a Shakira ingresó directamente al parqueadero del hotel donde se hospeda, según reportó el medio. La presencia de la artista colombiana elevó la expectativa por los conciertos en Quito, considerados los más importantes del año en Ecuador.

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ ofrece un espectáculo que recorre la trayectoria musical de Shakira, desde sus clásicos hasta sus nuevos éxitos. Cada presentación promete un show cargado de energía, coreografía y conexión con el público.

Quito se convierte en epicentro de turismo y economía cultural

Pero la llegada de Shakira a Ecuador no solo impulsa la música, también dinamiza la economía y el turismo. Autoridades estiman un movimiento económico entre 40 y 50 millones de dólares, resultado del gasto directo e indirecto generado por los tres conciertos.

Los hoteles en Quito han registrado altos niveles de ocupación. El comercio local ha extendido horarios y muchos restaurantes adaptaron sus menús temáticos inspirados en la artista.

Todo listo para los shows en el Estadio Olímpico Atahualpa

Los conciertos de Shakira en Quito se realizarán en el Estadio Olímpico Atahualpa, escenario icónico que acogerá a miles de fanáticos. Las autoridades locales coordinaron accesos, horarios y normas de ingreso para garantizar la seguridad.

Se recomienda al público llegar con suficiente anticipación y revisar con detalle las zonas asignadas. Los conciertos de Shakira en Ecuador 2025 se perfilan como un acontecimiento cultural sin precedentes para el país.

