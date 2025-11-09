COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Shakira deleitó a sus fanáticos ecuatorianos con su concierto en Quito, el primero de tres recitales que dará en Ecuador

Pasadas las 21h00, Shakira inició el primero de sus tres conciertos en Quito. Miles de fanáticos llenaron el Estadio Olímpico Atahualpa bajo un estricto operativo de seguridad y cierres viales que blindaron el norte de la capital.
Shakira deleitó a sus fanáticos ecuatorianos con su concierto en Quito, el primero de tres recitales que dará en Ecuador.
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

La noche de este sábado 8 de noviembre, pasadas las 21h00, la cantante colombiana Shakira dio inicio al primero de sus tres espectáculos programados en Ecuador, marcando un hito en la agenda de entretenimiento del país este 2025. El Estadio Olímpico Atahualpa lució completamente repleto, acogiendo a decenas de miles de fanáticos que llegaron no solo de Quito, sino desde distintas ciudades y provincias para disfrutar del repertorio de la barranquillera. Las próximas fechas confirmadas son mañana domingo 9 y el cierre el martes 11 de noviembre.

Impacto económico y logístico del concierto de Shakira

La visita de Shakira, quien arribó con un equipo de cerca de 200 personas, ha dinamizado la economía local. Sectores como el hotelero, transporte y alimentación registran un importante movimiento de recursos debido a la masiva afluencia de turistas nacionales.

Para gestionar la movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito implementó cierres viales en perímetros claves alrededor del estadio, afectando tramos de avenidas principales como la 6 de Diciembre, Eloy Alfaro y De los Shyris. Estas restricciones obligaron a los asistentes a caminar en los últimos tramos hacia el recinto.

Transporte público con horario extendido

Como alternativa ante la congestión vehicular, el sistema de transporte municipal ajustó sus operaciones. El Metro de Quito extendió su servicio hasta la medianoche (00h00) para facilitar el retorno de los asistentes, al igual que el sistema Trolebús. Por su parte, la Ecovía opera con circuitos modificados, llegando solo hasta la parada San Martín en sentido sur-norte durante la noche del evento. Un fuerte contingente de policías, militares y agentes civiles garantizó la seguridad durante la jornada.

