Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Sicarios asesinan a un colombiano dentro de un departamento, en un barrio de Manta

Un nuevo crimen se registró anoche en el cantón Manta, que se ha convertido en uno de los más violentos de Ecuador.
3 minutos de lectura
Los criminales ingresaron hasta el segundo piso de una vivienda.
Los criminales ingresaron hasta el segundo piso de una vivienda.

La noche de ayer, lunes 17 de noviembre de 2025, un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado en el interior de un departamento ubicado en el barrio El Murciélago, del cantón Manta.

Se trata de un nuevo caso de sicariato que causó zozobra en el cantón, no solo por su violencia, sino por la facilidad con que los atacante ingresaron a la vivienda.

Así fue el crimen registrado anoche en Manta

De acuerdo a la versión de los testigos, sicarios irrumpieron en el lugar y dispararon en más de 30 ocasiones. Ese número de detonaciones se habría escuchado en el sitio.

Se detalló que los atacantes lograron acceder hasta el segundo piso de la edificación, para cometer el asesinato sin que nadie se interpusiera en su camino.

En medio de la conmoción, moradores del sector dieron aviso a la Policía, cuyos agentes acudieron para dar inicio a las tareas de investigación.

Identifican a la víctima del crimen

Las autoridades identificaron a la víctima como Rubén Darío Mora Cujiños, de aproximadamente 35 años. Se trataba de un hombre de nacionalidad colombiana.

El sujeto tenía varios impactos de bala en su cuerpo, que le arrebataron la vida de manera inmediata. Sus restos fueron trasladados al Centro Forense de Manta, para la autopsia de ley.

El hecho también habría dejado a una persona herida.

Una tercera banda ingresa al conflicto territorial en Manta

La Policía confirmó que una tercera banda delincuencial, conocida como célula R7, participa activamente en la guerra por el control del microtráfico y las rutas de droga en el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó.

Esto ha provocado un nuevo pico de violencia que ya deja 461 muertes violentas entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2025.

El coronel Luis Erazo, jefe del Distrito Manta-Montecristi-Jaramijó, reveló que las investigaciones de las últimas muertes violentas evidencian la presencia operativa de esta célula.

Se dedica principalmente al microtráfico, sicariato y extorsión en la costa ecuatoriana.“Esta célula nos está complicando porque ya viene a ser un tercer participante en la disputa del territorio para delinquir y, con ello, el aumento de los crímenes”, expresó Erazo.

La ola de violencia no tiene freno en Ecuador

Ecuador enfrenta su año más violento hasta la fecha, con 7.439 homicidios registrados entre enero y octubre de 2025. Así superó los 7.063 de todo 2024, según datos del Ministerio del Interior.

Esta escalada, impulsada por el narcotráfico y la fragmentación de bandas, ha convertido al país en uno de los más letales de América Latina. Tiene un promedio de 25,52 asesinatos diarios en el primer semestre.

La crisis se agudizó desde enero, con un aumento del 63% en homicidios en los primeros 45 días (de 669 en 2024 a 1.091 en 2025). Provincias costeras como Guayas y Manabí concentran la mayoría de casos. (13).

 

