Dos hombres fueron asesinados, en una urbanización, por sicarios que se hicieron pasar por policías

Sicarios que se hicieron pasar como policías acabaron con la vida de dos hombres la madrugada de este viernes 5 de diciembre. Las víctimas resultaron acribilladas dentro de la urbanización cerrada Valle Norte, ubicada en la vía Daule-Salitre, cantón Daule, provincia del Guayas. Según información preliminar los sicarios llegaron en un grupo de aproximadamente diez sujetos. Todos vestían prendas similares a las que utilizan los policías.

Según versiones preliminares de la Policía y testimonios de moradores, los atacantes llegaron en varios vehículos. De manera inmediata neutralizaron a los guardias de la garita de ingreso golpeándolos y amenazándolos con armas de fuego. Uno de los asesinos permaneció vigilando el acceso mientras el resto avanzaba hacia una vivienda que había sido alquilada recientemente. En el interior del inmueble, a uno de los hombres lo ejecutaron con múltiples disparos.

Dos hombres, los blancos de los sicarios

La segunda víctima intentó escapar corriendo por las vías internas de la urbanización, pero lo alcanzaron y abatieron en plena calle. Los agresores huyeron del lugar sin que hasta el momento se reporten detenidos. La Policía Nacional y la Fiscalía iniciaron el levantamiento de indicios y la recolección de videos de las cámaras de seguridad de la ciudadela.

Fuentes policiales indicaron que el ataque presenta características de un ajuste de cuentas relacionado con disputas entre grupos de delincuencia organizada. Vecinos manifestaron su preocupación, pues no es el primer hecho violento en Valle Norte. El 17 de octubre de 2025, desconocidos ingresaron a la urbanización y secuestraron a una joven, quien aún no ha sido localizada.

El doble asesinato de Daule se produce en medio del año más violento registrado en Ecuador. Según el más reciente informe de la Policía, entre el 1 de enero y el 28 de noviembre de 2025 se contabilizaron 8.272 homicidios intencionales en todo el país. Se trata de una cifra que supera el récord histórico anterior de 8.248 asesinatos registrados durante todo el año 2023.

Posible enfrentamiento entre bandas delictivas

La provincia del Guayas concentra la mayor cantidad de casos, con más de 3.800 homicidios en lo que va de 2025, seguida de Manabí y Los Ríos. Las autoridades atribuyen el incremento de la violencia al enfrentamiento entre bandas dedicadas al narcotráfico, extorsión y sicariato, en un contexto de disputa por rutas y territorios. Todo esto tras la declaratoria de conflicto armado interno en enero de 2024 por el Presidente Daniel Noboa.

El Gobierno mantiene el estado de excepción en Guayas y otras seis provincias costeras desde el 23 de noviembre de 2025, con toque de queda nocturno y operativos conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas. Sin embargo, los crímenes violentos en zonas residenciales cerradas han aumentado en los últimos meses, generando alarma entre la ciudadanía. Hasta el cierre de esta edición, las víctimas no habían sido identificadas oficialmente y la investigación permanece bajo reserva. (17)