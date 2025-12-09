Accidente aéreo de un avión An-22 dejó al menos siete fallecidos en la región rusa de Ivánovo

Al menos siete personas murieron este martes 9 de diciembre de 2025 cuando un avión de transporte militar ruso An-22 se estrelló en la región de Ivánovo. Dicha localidad está a unos 250 kilómetros al noreste de Moscú, según información preliminar difundida por autoridades locales. Las razones del accidente aún se desconocen y se ha iniciado una investigación oficial para determinar las causas del siniestro.

El incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando la aeronave realizaba un vuelo operativo dentro del territorio ruso. Equipos de emergencia, bomberos y personal militar se trasladaron al lugar del impacto tras recibir reportes de la caída del avión. Al llegar, confirmaron que la aeronave quedó completamente destruida y que no hubo supervivientes entre los ocupantes registrados en el vuelo.

Avión ruso de transporte militar se estrelló

Fuentes regionales señalaron que el área del impacto fue rápidamente acordonada para facilitar las labores de rescate y preservar la escena. Especialistas de aviación militar serán los encargados de la investigación. La prioridad inicial de los equipos desplegados fue sofocar el incendio provocado tras el choque y asegurar que no existieran riesgos adicionales para poblaciones cercanas.

El Ministerio de Defensa ruso informó que se recopilaron datos técnicos del An-22, incluidos registros de mantenimiento y comunicaciones previas al accidente. Expertos analizarán también las condiciones meteorológicas en el momento del vuelo, posibles fallas mecánicas y cualquier evento inesperado. La institución anunció que los resultados preliminares se darán a conocer cuando se complete la primera fase de la investigación.

Operatividad de aeronaves veteranas en Rusia

El Antonov An-22, uno de los aviones de transporte militar más grandes fabricados en la era soviética, ha sido utilizado durante décadas para misiones logísticas¿. También se han usado para despliegue de personal y traslado de carga pesada. A pesar de su antigüedad, algunos modelos siguen activos en operaciones militares específicas. Este accidente vuelve a poner en discusión el estado y la operatividad de las aeronaves veteranas en Rusia.

Las autoridades locales de Ivánovo expresaron sus condolencias a las familias de los fallecidos. Se confirmó que se les brindará apoyo institucional durante el proceso de identificación y repatriación de los restos. Mientras tanto, la zona permanecerá bajo resguardo hasta que los equipos de investigación concluyan las tareas necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Este siniestro se suma a otros incidentes recientes registrados en aeronaves militares del país, lo que ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en vuelos operativos y la necesidad de renovar equipos en servicio. Por ahora, las autoridades mantienen su enfoque en la investigación técnica para determinar con precisión las causas del accidente y evitar nuevos hechos similares.