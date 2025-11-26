COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Siguen los escándalos en torno al Miss Universo: Raúl Rocha estaría imputado por tráfico de drogas y combustible

Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, enfrenta un nuevo escándalo. Esta vez, a nivel personal por presunto tráfico de drogas y combustible.
El empresario mexicano Raúl Rocha.
El empresario mexicano Raúl Rocha.
El empresario mexicano Raúl Rocha.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de la Organización Miss Universo, habría sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

La información fue revelada por el periódico Reforma este miércoles 26 de noviembre de 2025, en medio de la polémica por la coronación de Fátima Bosch en el certamen.

Detalles de la investigación contra Raúl Rocha

De acuerdo al medio, la investigación de la FGR inició el 29 de noviembre de 2024, tras una denuncia anónima que detalla nombres de supuestos cómplices y vínculos con Rocha Cantú. La causa penal 495/2025 se emitió el 15 de noviembre de 2025, y el 19 de noviembre se formalizó su condición como testigo colaborador, figura legal que implica proporcionar información sobre operaciones criminales a cambio de beneficios procesales.

La red, según la indagatoria, se dedica al contrabando de combustible que cruza el río Usumacinta en lanchas desde Guatemala, para ser transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro.

A Rocha Cantú lo señalan como líder. Él, supuestamente, inyecta capital para la importación de hidrocarburos desde Guatemala y Estados Unidos. Así como facilitando el suministro de armas a grupos como el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra en Veracruz.

La presidenta de México pide confirmar la información

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió a la FGR informar con claridad sobre la investigación o eventual orden de aprehensión contra Rocha Cantú. “Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, declaró.

Sheinbaum enfatizó que el caso es independiente del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, coronada el 21 de noviembre en Tailandia. “Es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Quieren quitarle el mérito”, añadió, rechazando vinculaciones para deslegitimar el logro de la representante mexicana.

Raúl Rocha se quiere desvincular del Miss Universo

Rocha Cantú adquirió el 50% de las acciones de Miss Universo en 2023 a través de Legacy Holding Group USA Inc. Actualmente, es el presidente de la organización.

En una entrevista reciente, Rocha admitió estar “harto” de las polémicas, incluyendo acusaciones de fraude en la coronación de la mexicana Fátima Bosch. Incluso, dijo tener interés en vender su participación. “Ando buscando a quien pasarle, porque esto es como una prueba de relevos”, reveló.

Hasta ahora, ni Rocha ni la FGR han emitido comunicados adicionales por este nuevo caso legal. La investigación continúa, con Rocha como testigo colaborador.

