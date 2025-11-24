Sin goles en Quito: Independiente no pasó del empate ante Orense en el Banco Guayaquil

Independiente del Valle y Orense SC igualaron 0-0 este domingo 23 de noviembre en el estadio Banco Guayaquil. El encuentro era válido por la sexta fecha del hexagonal final de la LigaPro Serie A 2025. El equipo negro y azul desperdició la chance de ampliar su ventaja en la punta y sigue liderando con doce puntos, aunque ahora con menor distancia respecto a sus perseguidores.

Los rayados del Valle dominaron ampliamente la posesión y generaron las acciones más claras durante los 90 minutos, pero carecieron de efectividad en la definición. Claudio Spinelli y Michael Hoyos los principales referentes ofensivos de IDV se mostraron imprecisos. El conjunto dirigido por Javier Rabanal no logró vulnerar la portería defendida por Rolando Silva.

Independiente del Valle visitará a Liga de Quito

Orense, que llegó con la intención de sumar al menos un punto, resistió bien en la primera mitad y mejoró en el complemento. El delantero argentino Agustín Herrera se convirtió en la figura más peligrosa del cuadro machaleño: en dos ocasiones claras estrelló el balón en el travesaño, la más nítida al minuto 72 tras un rápido contragolpe.

Con el empate, Independiente del Valle alcanza los 74 puntos y se mantiene en el primer lugar del hexagonal, con doce puntos de diferencia sobre Liga de Quito y Barcelona SC (62 cada uno). Orense SC, por su parte, se ubica en la sexta posición con 51 puntos. El encuentro registró 14 remates del local (cinco al arco) frente a seis del visitante según las estadísticas oficiales de la LigaPro.

En la próxima jornada programada para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, Independiente del Valle visitará a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Por su parte, Orense visitará a Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa. Con cuatro fechas por disputar en el hexagonal, el campeón se podría definir en las siguientes dos fechas.