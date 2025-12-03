COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Deportes
Fútbol

Sin Moisés Caicedo, Chelsea pierde 3-1 en su visita al Leeds United

Chelsea perdió 3-1 ante Leeds United en la jornada 15 de la Premier League, en un duelo marcado por la ausencia de Moisés Caicedo.
El Chelsea sufrió una derrota por 3-1 ante el Leeds United este miércoles en Elland Road, en partido correspondiente a la jornada 15 de la Premier League 2025/26, con goles de Jaka Bijol, Ao Tanaka y Dominic Calvert-Lewin, mientras Pedro Neto descontó para los Blues, que no contaron con el suspendido Moisés Caicedo.

Primer tiempo dominado por los locales

Leeds United se adelantó rápidamente. En el minuto 6, el esloveno Jaka Bijol cabeceó con potencia un tiro de esquina para el 1-0. El Chelsea intentó reaccionar, pero mostró desequilibrios en el mediocampo con Andrey Santos como sustituto de Caicedo.

Antes del descanso, en el minuto 38, el japonés Ao Tanaka amplió la ventaja con un potente disparo de larga distancia que se coló por el ángulo, dejando sin reacción al portero Filip Jörgensen.

Al término de los primeros 45 minutos, Leeds registraba 7 tiros (4 a puerta) frente a 3 del Chelsea, según datos oficiales de Opta.

Reacción parcial y error defensivo decisivo

En la segunda mitad, Enzo Maresca realizó ajustes y el Chelsea encontró el descuento en el minuto 58 gracias a un remate cruzado de Pedro Neto tras asistencia de Cole Palmer.

Sin embargo, la igualdad duró poco. En el **minuto 72, un grosero error del central Tosin Adarabioyo en la salida dejó solo a Dominic Calvert-Lewin, quien definió con calma ante Jörgensen para establecer el definitivo 3-1.

Andrey Santos fue sustituido en el minuto 65 por Kiernan Dewsbury-Hall, sin que el equipo londinense lograra generar peligro constante.

Consecuencias en la tabla y próximo partido

Con esta derrota, el Chelsea se queda con 24 puntos en el cuarto puesto de la Premier League 2025/26, a nueve unidades del líder Arsenal (33 puntos), que en esta misma fecha venció 2-0 al Brentford con Piero Hincapié como titular.

El Leeds United, por su parte, suma tres puntos vitales y asciende al puesto 17, fuera de la zona de descenso.

El próximo partido del Chelsea será el sábado 6 de diciembre ante Bournemouth en Stamford Bridge, a las 10h00 (hora de Ecuador). Moisés Caicedo continuará suspendido y no estará disponible.

