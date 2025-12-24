COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Gastronomía

¿Sin tiempo para hornear?: Descubre tres recetas de postres prácticos para sorprender en Navidad

Los postres son infaltables en cualquier cena de Navidad. Así que descubre tres recetas sencillas y deliciosas para sorprender a los que amas.
3 minutos de lectura
Las trufas de chocolate son deliciosas y fáciles de preparar.
Redacción ED.

Redacción ED.

A pocas horas de que llegue la Navidad, es común que las cocinas de nuestros hogares se conviertan en un ‘corre corre’.

Es por ello que diversos especialistas en gastronomía y repostería promueven este 24 de diciembre el uso de técnicas de repostería práctica para facilitar la elaboración de menús festivos en el hogar.

El objetivo de estas recetas es reducir la carga operativa en la cocina durante la Nochebuena, permitiendo una gestión del tiempo más eficiente sin comprometer los estándares de sabor.

Trufas de chocolate y coco para Navidad

Las trufas de chocolate representan una de las opciones más eficientes por su nula necesidad de cocción prolongada. La fórmula base requiere chocolate negro, crema de leche y coco rallado.

El proceso inicia con la creación de una ganache mediante la fusión de los ingredientes a fuego lento o microondas. Una vez que la mezcla alcanza una textura maleable tras un periodo de refrigeración de 30 minutos, se procede al boleado manual del producto.

Para el acabado técnico, las esferas se recubren con virutas de coco o cacao en polvo. Este postre es altamente valorado en la planificación de menús debido a se puede conservar a una temperatura constante de 4°C.

Mousse de turrón: Aprovechamiento de ingredientes estacionales

El mousse de turrón es una preparación que utiliza el turrón de Jijona como insumo principal, transformando un producto sólido en una textura ligera y aireada. La técnica consiste en triturar el dulce y combinarlo con nata montada (crema de leche para batir) y claras de huevo a punto de nieve. El uso de la batidora es fundamental para preservar las burbujas de aire que otorgan la consistencia de mousse característica.

Este postre se sirve tradicionalmente en copas individuales para facilitar el servicio durante cenas con alta afluencia de comensales. La refrigeración mínima de cuatro horas es un requisito crítico para que la estructura del postre se estabilice.

Al ser una receta de aprovechamiento, permite integrar excedentes de productos navideños, optimizando el presupuesto del hogar sin requerir el uso de hornos industriales o técnicas de pastelería avanzada.

Brochetas de frutas con baño de chocolate para Navidad

Como alternativa de bajo índice calórico y alta rapidez de ejecución, las brochetas de frutas estacionales ofrecen un equilibrio nutricional.

La preparación implica el corte uniforme de frutas como fresas, uvas y piña, las cuales se insertan en varillas de madera. El componente técnico reside en el templado del chocolate, que debe alcanzar los 31°C para obtener un acabado brillante y una textura crujiente al solidificarse sobre la fruta fría.

Este postre no requiere refrigeración prolongada y su montaje puede realizarse minutos antes del consumo. La inclusión de frutos secos triturados sobre el baño de chocolate aporta una capa de textura adicional.

