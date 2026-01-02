Sismo de 6,5 sacude México y genera alerta en Ciudad de México

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 varias regiones de México, con movimientos perceptibles en la Ciudad de México y otros estados.

El temblor tuvo su epicentro en Guerrero, según los primeros reportes de las autoridades, y generó reacción inmediata de la población en redes sociales, donde usuarios compartieron videos del fenómeno.

Ciudad de México: reacción y reporte de daños

En la capital mexicana, ciudadanos difundieron imágenes en las que se observa cómo el Ángel de la Independencia se balancea durante el movimiento. Las autoridades aseguraron que la columna no presenta afectaciones estructurales, pese a su histórico colapso tras el terremoto de 1957 de magnitud 7,8.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó: “En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un poste. En todos los casos no se registraron personas lesionadas”. Además, precisó que se mantiene la revisión en las 16 alcaldías para descartar riesgos adicionales.

Autoridades descartan daños graves tras sismo en México

Entre los reportes de incidentes se encuentra un conato de incendio en una subestación eléctrica en Artículo 123, controlado rápidamente por Bomberos. Hasta ahora, no se han registrado víctimas ni daños considerables, mientras continúan las labores de verificación tras el sismo de 6,5 registrado en Guerrero.

El movimiento telúrico recuerda la importancia de mantener activas las medidas de prevención y sistemas de alerta sísmica en todo el país, especialmente en zonas con historial de sismos fuertes.