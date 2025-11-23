COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Sismo de 3.9 grados sacude la provincia de Morona Santiago, Ecuador

Un sismo registrado este domingo despertó a los habitantes de varias localidades de Morona Santiago, en la región amazónica de Ecuador.
El sismo de este domingo tuvo a Sucúa como epicentro.
El sismo de este domingo tuvo a Sucúa como epicentro.
El sismo de este domingo tuvo a Sucúa como epicentro.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un sismo de 3.9 grados en la escala de Richter se reportó este domingo, 23 de noviembre de 2025, en la región amazónica de Ecuador.

Según informó el Instituto Geofísico (IG), el movimiento telúrico tuvo lugar a las 08h03.

Epicentro del sismo registrado este sábado

De acuerdo a la entidad, el temblor se registró a 37.14 kilómetros de Sucúa, ciudad de la provincia de Morona Santiago, a una profundidad de 20 kilómetros.

Se conoció que el temblor se sintió con fuerza en varios sectores de Morona, sin que hasta el momento se hayan registrado afectaciones en infraestructura ni personas afectadas.

En redes sociales, diversos internautas alertaron sobre el sismo, que prácticamente los sacó de la cama.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo ante posibles réplicas. Por ahora no hay reporte de novedades o alertas de posibles riesgos para los habitantes de la zona.

Ecuador tiene alta actividad sísmica

Al menos nueve temblores han sido confirmados en lo que va de noviembre en Ecuador. Estos se han dado en provincias de la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Además, el de hoy es el segundo sismo del mes en Sucúa, tras el registrado hace dos semanas.

Ecuador tiene alta actividad sísmica porque está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la placa de Nazca se subduce rápidamente (≈6-7 cm/año) bajo la placa Sudamericana. Este proceso genera constantes esfuerzos tectónicos que liberan energía en fallas como la del límite de placas y las intraplaca andinas.

Además, el país alberga numerosos volcanes activos del Arco Volcánico Norte (Sangay, Tungurahua, Reventador y más.), cuya actividad magmática está directamente relacionada con la subducción. La combinación de terremotos interplaca, intraplaca y volcanes hace que Ecuador registre cientos de sismos perceptibles al año, incluyendo eventos destructivos como los de 1949, 1987 y 2016.

Sin duda, el terremoto del 16 de abril de 2016 es el más recordado debido a que se dio hace menos de una década. Ese evento golpeó con mayor fuerza a las provincias de Manabí y Esmeraldas, donde aún hay edificaciones destruidas. El sismo dejó más de 600 muertos.

