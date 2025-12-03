COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Justicia

Consejo de la Judicatura aprueba sistema disciplinario automatizado para sancionar servidores judiciales

La Judicatura moderniza el control disciplinario con una plataforma que elimina favoritismos y garantiza trazabilidad en cada actuación.
•‎

2 minutos de lectura
Sistema disciplinario automatizado: Judicatura aprueba SATJE.
El Consejo de la Judicatura recuerda que este organismo representa el máximo ente administrativo y sancionatorio de la Función Judicial. Foto: FB Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura aprobó un sistema informático innovador para gestionar procesos disciplinarios contra servidores judiciales.

Con esta medida, espera transparentar cada fase del trámite y garantizar estándares internacionales. Además, busca fortalecer la confianza pública en la administración de justicia disciplinaria.

Sistema disciplinario automatizado impulsa transparencia

La nueva herramienta, denominada ‘SATJE Quejas con el Módulo de Sorteos Automatizado en el Ámbito Disciplinario‘, sorteará automáticamente expedientes disciplinarios entre analistas encargados de resolver casos. Esta asignación automática busca eliminar sospechas de corrupción o favoritismo, sobre todo en causas sensibles.

Con este sistema, se sabrá quién accedió a cada expediente, cuándo y desde qué ubicación. Así se reducen riesgos de manipulación de datos o filtración de información confidencial.

La iniciativa también acorta los tiempos de tramitación y mejora calidad del servicio tanto para usuarios internos como externos.

Permite al organismo cumplir con los lineamientos de la norma internacional de gestión antisoborno ISO 37001. Por tanto, impulsa la transparencia, la rendición de cuentas y refuerza el modelo de Justicia Abierta vigente en el país. Además, representa una apuesta innovadora para elevar la confianza ciudadana en la disciplina judicial.

El Consejo de la Judicatura recuerda que este organismo representa el máximo ente administrativo y sancionatorio de la Función Judicial. Su Pleno resuelve destituciones, suspensiones y multas contra jueces, fiscales o cualquier servidor judicial.

En los últimos años sancionaron jueces vinculados a casos destacados como Metástasis, Plaga y Purga. Además, destituyeron dos jueces por presunto acoso sexual, entre ellos al juez nacional David J., actualmente procesado penalmente.

Con la adopción del sistema disciplinario automatizado, el Consejo de la Judicatura da un paso decisivo hacia una justicia más transparente y confiable.

Usuarios, control social y ciudadanía en general podrán conocer cada actuación y exigir responsabilidad.

