Soldado del ejército de Israel atropelló a un hombre palestino mientras rezaba

Un soldado de la reserva israelí fue puesto bajo arresto domiciliario este viernes, luego de que se difundiera un video donde se le observa atropellando a un ciudadano palestino el pasado jueves 25 de diciembre en Cisjordania.

El incidente ocurrió mientras la víctima realizaba sus oraciones a la orilla de una avenida; el militar, que vestía de civil y portaba un arma larga, embistió al hombre con una cuatrimoto y posteriormente entabló una discusión con él y otros testigos en el lugar.

No prestó ayuda al palestino afectado

Las imágenes, captadas por la cámara de vigilancia de un vehículo cercano, muestran al civil palestino de rodillas sobre una alfombra de oración.

En el registro se aprecia cómo, tras la retirada de una camioneta, el reservista aparece en escena conduciendo un vehículo todoterreno y embiste directamente al individuo por un costado. Pese al impacto, el joven agredido logró ponerse de pie para increpar al conductor por su acción.

Según el informe oficial, el soldado no prestó auxilio inmediato, sino que descendió del vehículo para recriminar al civil por su ubicación en la vía. El altercado también involucró a un taxista local que presenció los hechos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado confirmando la veracidad de las imágenes, indicando que se recibió el reporte de un “individuo armado atropellando a un individuo palestino”.

Investigación y antecedentes del sospechoso

Además del atropello, las autoridades militares informaron que ese mismo día se reportaron disparos efectuados por un civil en la localidad de Deir-Jarir. Esta acción se atribuye presuntamente al mismo militar detenido.

Tras la difusión del video y la identificación del involucrado, medios de comunicación hebreos confirmaron que el uniformado permanece bajo custodia en su domicilio. Esto, mientras avanzan las investigaciones pertinentes.

El ciudadano palestino fue trasladado por familiares a un centro hospitalario para recibir atención médica. Según declaraciones de su padre, Majdi Abu Mokho, el joven sufrió contusiones en ambas piernas. Aunque fue dado de alta tras descartarse lesiones de gravedad, continúa su recuperación bajo vigilancia médica debido a los dolores derivados del golpe.

Contexto de seguridad en la región

Este suceso ocurre en un clima de tensión persistente en los territorios ocupados. Las FDI han señalado que sus tropas mantienen operativos para frustrar ataques internos, mencionando incidentes recientes donde presuntos infiltrados han intentado ataques con vehículos y armas blancas en el norte del país. No obstante, el ejército ha enfatizado que las acciones individuales que violen los protocolos de conducta se someten a revisión judicial.

La difusión del video en plataformas digitales ha generado reacciones. La fiscalía militar israelí analiza actualmente si se presentarán cargos adicionales por el uso indebido de armamento y la agresión al civil desarmado.