Sorprende en estas fiestas: así se prepara el pan de jamón más apetecido de la temporada

El pan de jamón navideño, un alimento típico de las celebraciones de fin de año en varios países latinoamericanos, se prepara combinando harina, levadura, jamón, aceitunas y pasas, siguiendo un proceso que incluye amasado, reposo, relleno y horneado para obtener un producto característico de la cocina navideña, elaborado tradicionalmente durante diciembre en hogares y panaderías de la región.

Receta tradicional de pan de jamón navideño

El pan de jamón navideño es una preparación clásica que combina una masa suave y ligeramente dulce con un relleno salado compuesto por jamón, aceitunas y pasas. Este alimento forma parte de los menús familiares desde hace décadas y destaca por su presentación y sabor característico, que lo convierte en un elemento imprescindible en la gastronomía navideña.

Ingredientes principales

La receta tradicional utiliza productos básicos y de fácil acceso. Los ingredientes para la masa incluyen harina de trigo, levadura seca, leche tibia, azúcar, sal, huevo y mantequilla. Para el relleno se requiere jamón cocido, tocino, pasas, aceitunas rellenas o verdes, además de mantequilla derretida para humedecer la superficie antes de incorporar los ingredientes.

La proporción tradicional para un pan de tamaño familiar considera aproximadamente 500 g de harina, 10 g de levadura, 250 ml de leche, 50 g de mantequilla, 150 g de aceitunas, 150 g de pasas y entre 200 y 250 g de jamón en láminas.

Preparación paso a paso

El primer procedimiento consiste en activar la levadura mezclándola con parte de la leche tibia y una pequeña cantidad de azúcar. Tras reposar varios minutos, la mezcla adquiere volumen y confirma que la levadura está operativa para iniciar el amasado.

Posteriormente se integran la harina, el azúcar restante y la sal. En el centro se incorpora la mezcla de levadura junto al huevo y la mantequilla. Se añade la leche de manera progresiva mientras se amasa hasta obtener una textura elástica y homogénea. Esta masa debe reposar tapada durante aproximadamente una hora, hasta duplicar su volumen.

Tras el levado inicial, la masa se extiende formando un rectángulo de alrededor de un centímetro de grosor. Esta superficie se cubre con mantequilla derretida y luego con las láminas de jamón. Quienes lo prefieren pueden incluir tiras de tocino para intensificar el sabor. Después se distribuyen las pasas y las aceitunas.

Técnica de enrollado y horneado

El siguiente paso es enrollar la masa desde uno de los bordes más largos, formando un cilindro compacto. Es importante sellar los extremos para evitar que el relleno se desplace durante el horneado. El pan se coloca en una bandeja y se deja reposar nuevamente entre 30 y 40 minutos para permitir un segundo levado.

Antes de hornear, se aplican pequeños cortes decorativos sobre la superficie y se barniza con huevo batido para lograr un acabado brillante. El pan debe hornearse a 180 °C durante entre 35 y 45 minutos, según el tamaño de la pieza y el tipo de horno. El resultado esperado es un pan dorado, firme por fuera y suave por dentro.

Al retirarlo del horno conviene dejarlo enfriar antes de cortarlo, lo que evita que el relleno húmedo afecte la estructura interna de las rebanadas.

Relevancia culinaria y variantes

El pan de jamón navideño forma parte de las tradiciones gastronómicas de países como Venezuela, Ecuador y otras regiones que han adoptado esta receta como parte de los menús de temporada. Su popularidad se debe a la combinación de sabores dulces y salados, así como a su versatilidad para acompañar cenas y reuniones familiares.

Existen variantes que pueden incorporar ingredientes adicionales como tocineta caramelizada, queso crema o masas enriquecidas con miel. No obstante, la versión tradicional basada en jamón, aceitunas y pasas se mantiene como la más reconocida y reproducida en celebraciones navideñas.

Importancia de la correcta técnica

Para obtener un resultado óptimo, la clave está en el correcto manejo de la masa: un buen amasado, el tiempo de reposo adecuado y la temperatura correcta de horneado. Estos factores determinan la textura final del pan y su conservación posterior, ya que un pan bien ejecutado puede mantenerse fresco durante varios días si se guarda adecuadamente.