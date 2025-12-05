Sorteo del Mundial 2026: los posibles rivales de Ecuador en una fase de grupos histórica

El sorteo del Mundial 2026 definirá este viernes en Washington D.C. el camino de Ecuador en la fase de grupos. La Tricolor llega ubicada en el Bombo 2 y enfrenta un escenario diverso, marcado por potencias europeas, selecciones emergentes y rivales que podrían complicar cualquier aspiración inmediata. O, en su defecto, combinados de menor calado y que ayuden al equipo de todos a seguir a la siguiente fase. El evento se realiza a las 12h00 y genera una alta expectativa entre los aficionados.

El proceso de la FIFA organiza a los 48 equipos en cuatro bombos de 12 selecciones, según el ranking de noviembre de 2025. Canadá, México y Estados Unidos encabezan el Bombo 1 junto a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Estas selecciones ocuparán los lugares de cabeza de serie en los grupos A al L.

Ecuador queda fuera de este grupo de élite, pero mantiene una posición competitiva dentro del Bombo 2. Este también incluye a Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia. La regla es clara: ningún país puede enfrentar a un rival del mismo bombo en esta fase. La Tri, por lo tanto, evita cruces con selecciones fuertes como Croacia o Uruguay.

Ecuador tendrá una oportunidad de oro

Las restricciones confederativas también influyen en el panorama. No puede haber más de un equipo por confederación en cada grupo, salvo la UEFA, que permite hasta dos. Esto impide enfrentar a Argentina o Brasil en la fase inicial. También elimina la opción de cruzarse con Colombia o Uruguay. El resto de equipos del Bombo 1, sin embargo, quedan disponibles como posibles rivales.

Ecuador podría enfrentar a potencias como Francia, Inglaterra, Alemania, España o Países Bajos. También existen escenarios más favorables, con cruces ante Canadá, México o Estados Unidos. Cada opción representa desafíos distintos, desde un fútbol más físico hasta uno más técnico y elaborado.

El Bombo 3 amplía aún más el abanico. Allí se encuentran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica. La única restricción para Ecuador es Paraguay, por ser sudamericano. El resto queda disponible. En este grupo destacan selecciones africanas muy competitivas, como Costa de Marfil o Egipto, y equipos con trayectorias irregulares, como Catar o Arabia Saudita.

El bombo ‘más sencillo’

El Bombo 4 agrega un componente impredecible. Lo integran Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los ganadores de los play-offs europeos y FIFA. Ecuador podría cruzarse con cualquiera, lo que abre la puerta a selecciones de menor proyección, pero también a equipos europeos que lleguen por la vía del repechaje.

Sin embargo, hay un rival que, pese a que viene ‘de capa caída’ puede complicar a Ecuador. Se trata de Italia, combinado que si pasa y nos cae puede poner conflictivo el asunto. Aunque también representaría descontar esa derrota 2-0 de Corea-Japón 2002.

El formato del Mundial 2026 contempla 12 grupos de cuatro selecciones. Avanzan los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros. Para Ecuador, cada detalle del sorteo se vuelve decisivo. El equipo busca superar la fase inicial, un objetivo que rozó en Qatar 2022 y que ahora pretende consolidar bajo su actual cuerpo técnico.

Ecuador mira el sorteo con ilusión. Con un escenario tan amplio de posibles rivales, la clave estará en construir un grupo competitivo y aprovechar cada oportunidad rumbo a los octavos de final.