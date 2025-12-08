Sport Boys anuncia salida de Fidel Martínez y 10 jugadores más para la temporada 2026

Sport Boys de Perú anunció este lunes 8 de diciembre de 2025 a través de sus redes sociales que el extremo ecuatoriano Fidel Martínez no continuará en el club para la temporada 2026, como parte de una renovación del plantel que incluye la salida de 11 jugadores, en preparación para el centenario de la institución.

El comunicado oficial del club rosado agradeció la entrega de los futbolistas salientes y les deseó éxito en sus próximos desafíos. La lista completa de bajas es: Jesús Huamán, Enzo De La Peña, Fidel Martínez, Rodrigo Colombo, Jorge Ríos, Axel Domínguez, Matías Almirón, Gilmar Rodríguez, Fabrizio Roca, Benjamín Villalta y Emile Franco.

Fin del contrato de Martínez

Fidel Martínez, de 35 años, llegó al Sport Boys el 24 de julio de 2025 procedente de El Nacional de Ecuador, con un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025. Su fichaje se presentó como refuerzo clave para el Torneo Clausura de la Liga 1 peruana, donde el club buscaba mejorar su posición tras finalizar el Apertura en el 13º lugar con 20 puntos.

Durante su paso por el equipo chalaco, el zurdo disputó 10 partidos en todas las competiciones, registrando 1 gol y 0 asistencias. Su debut fue ante Sporting Cristal, y aunque generó expectativas por su trayectoria, su participación fue limitada, con solo 4 titularidades. El Sport Boys culminó el Clausura en el 14º puesto, sin clasificar a torneos internacionales.

¡Gracias por defender estos colores! 👚🩷 Los siguientes jugadores no continuarán con nosotros en la próxima temporada. Les agradecemos su entrega y compromiso durante su paso por el club y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos ⚽✨ ¡Vamos Boys! ¡Toda la… pic.twitter.com/hgSJlj5YPo — Club Sport Boys Association (@sportboys) December 8, 2025

Trayectoria de Fidel Martínez

Nacido el 15 de febrero de 1990 en Shushufindi, Ecuador, Fidel Martínez acumula una extensa carrera en clubes de varios países. Inició en Deportivo Quito, donde debutó profesionalmente en 2007. Posteriormente, jugó en Barcelona SC, anotando 25 goles en 78 partidos y destacando en la Copa Libertadores 2013 con 5 tantos.

En México, defendió a Tijuana (2013-2015, 12 goles), Leones Negros (2015-2016), Pumas (2016-2017, 4 goles) y Atlas (2017). En Uruguay, militó en Peñarol (2018, 3 goles). Regresó a Ecuador con Barcelona SC (2019-2020, 8 goles) y El Nacional (2024-2025, 2 goles en 10 partidos). Internacionalmente, participó en el Mundial Brasil 2014 con Ecuador, sumando 3 participaciones en Eliminatorias y 3 Copas América.

Su valor de mercado actual es de 125.000 dólares, según Transfermarkt, uno de los más bajos de su carrera. Martínez, agente de IMAGESPORT, es conocido por su habilidad con la zurda y apodos como “Alegría y Atrevimiento” o “Neymar ecuatoriano”.

El Sport Boys, fundado en 1927, celebra su centenario en 2027 y realiza esta reestructuración bajo la dirección de Arturo Reyes, enfocado en jugadores locales y juveniles. El club evitó el descenso en 2025 tras una campaña irregular marcada por problemas institucionales.

Posible regreso a Ecuador

Tras la salida confirmada, reportes de medios ecuatorianos indican un fuerte interés de Guayaquil City FC por incorporar a Martínez para la LigaPro Serie A 2026. El equipo ciudadano, que recientemente fichó a Damián Díaz el 29 de noviembre de 2025, vería en la dupla de ambos un refuerzo de experiencia y creatividad.

La periodista María José Flores reveló en redes sociales que Guayaquil City mantiene conversaciones avanzadas con el jugador, quien regresó a Ecuador para vacaciones familiares. Fuentes cercanas al club, como el periodista Kevin Suárez, confirman que no habría cláusula de traspaso, ya que Martínez queda libre.

Otros equipos de la LigaPro, como Emelec y Aucas, sondearon su situación en noviembre de 2025, pero Guayaquil City lidera las negociaciones. Martínez rechazó ofertas previas para priorizar un regreso al exterior, pero su paso por Perú lo reorienta hacia Ecuador.

La LigaPro 2026 inicia en febrero, con 16 equipos compitiendo por el título y cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana. Guayaquil City, ascendido en 2023, busca consolidarse con fichajes como Díaz (contrato hasta 2027) y potencialmente Martínez, formando un ataque con Carlos Garcés y juveniles.

El anuncio de Sport Boys generó reacciones en redes sociales, con hinchas ecuatorianos celebrando un posible “bombazo” en el mercado. Martínez no ha emitido declaraciones oficiales sobre su futuro, pero su agente gestiona las propuestas.