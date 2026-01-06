Suiza confirma que el resort incendiado no fue sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años

Las autoridades de Suiza confirmaron este martes que el bar Le Constellation, ubicado en el resort de Crans-Montana, donde 40 personas murieron durante un incendio en una fiesta de Año Nuevo, no había sido sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años, según los primeros avances de la investigación oficial.

Fallas en los controles de seguridad

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, informó en declaraciones a la prensa que el análisis del expediente del establecimiento evidenció fallas en los controles periódicos entre 2020 y 2025. La información se difundió tras revisar los registros administrativos relacionados con la seguridad del local siniestrado.

Féraud reconoció públicamente la gravedad de la situación y señaló que las autoridades locales lamentan profundamente que el bar no haya tenido inspecciones durante ese periodo. Asimismo, indicó que no estaba al corriente de estas deficiencias antes de que ocurriera el incendio.

El alcalde explicó que realizar inspecciones anuales a todos los establecimientos representa una tarea compleja para una comuna turística como Crans-Montana, aunque subrayó que las autoridades asumirán sus responsabilidades si las investigaciones derivan en cargos administrativos o penales.

Historial de inspecciones y medidas inmediatas

Según precisó Féraud, el local sí fue sometido a controles de seguridad en 2016, 2018 y 2019, sin que en esas ocasiones se detectaran riesgos que obligaran a su clausura. Afirmó que, de haberse conocido una situación peligrosa, las autoridades habrían intervenido de inmediato.

Tras el siniestro, el municipio anunció una medida inmediata: la prohibición del uso de material pirotécnico en espacios cerrados dentro de su jurisdicción. Esta decisión se adopta como respuesta directa a las circunstancias que rodearon el incendio.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el fuego se habría originado por el uso de bengalas colocadas en botellas de champán durante la celebración de Año Nuevo, una práctica que ahora está bajo escrutinio de las autoridades.

Acciones contra establecimientos vinculados

Como parte de las medidas adoptadas tras la tragedia, las autoridades retiraron temporalmente la licencia de operaciones de un segundo restaurante que pertenece a los mismos propietarios del bar Le Constellation. Esta decisión busca prevenir riesgos mientras se esclarecen las responsabilidades.

Las autoridades suizas indicaron que esta acción se realiza de manera preventiva y forma parte del proceso de revisión integral de los locales vinculados a los responsables del establecimiento donde ocurrió el incendio.

El caso ha generado un amplio debate en Suiza sobre la eficacia de los sistemas de inspección, especialmente en zonas turísticas con alta afluencia durante celebraciones masivas.

Víctimas y estado de los heridos

El incendio dejó un saldo de 40 personas fallecidas, cuyas identidades se confirmaron durante el fin de semana. Más de la mitad de las víctimas eran suizas y, según las autoridades, la mayoría eran adolescentes que participaban en la celebración.

Además, se reportaron más de 115 personas heridas, de las cuales 83 permanecían hospitalizadas hasta el lunes, varias en estado grave, de acuerdo con los informes oficiales.

Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades administrativas y penales, mientras las autoridades suizas analizan posibles reformas a los protocolos de seguridad e inspección en locales de ocio nocturno.