Ecuador confirma primer caso de supergripe H3N2 variante K

El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de influenza A(H3N2) variante K, conocida internacionalmente como supergripe, en Ecuador. La detección ocurrió en la región del Austro, aunque la autoridad sanitaria no precisó la ciudad donde se identificó el contagio.

Además, la Cartera de Estado informó que el paciente permanece bajo observación médica permanente. El seguimiento cumple los protocolos establecidos para infecciones respiratorias, mientras los equipos sanitarios refuerzan el control epidemiológico en todo el país.

Vigilancia activa ante la supergripe H3N2 en Ecuador

«Como Ministerio de Salud Pública, mantenemos activos los sistemas de vigilancia epidemiológica y el monitoreo permanente de virus respiratorios a nivel nacional», señaló la institución mediante un comunicado oficial difundido este fin de semana.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteraron que el caso detectado no altera el funcionamiento regular del sistema de salud. Sin embargo, los equipos técnicos mantienen alertas preventivas para evitar una propagación acelerada del virus.

Ministerio de Salud emite recomendaciones preventivas

El Ministerio instó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla cuando existan síntomas respiratorios. También solicitó acudir de inmediato a los centros médicos ante señales de alerta.

Además, recordó que la vacunación contra la influenza continúa disponible de manera gratuita en los centros de salud públicos. La campaña prioriza a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Síntomas de la supergripe H3N2 variante K

Especialistas explican que la supergripe H3N2 variante K se caracteriza por un contagio más rápido y una mayor capacidad de afectar a varias personas en corto tiempo, en comparación con la influenza estacional común.

Según la última gaceta epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), la influenza estacional registra 195 casos confirmados hasta el sábado 13 de diciembre, lo que mantiene la atención sanitaria activa en el país.

Manifestaciones clínicas más frecuentes

Médicos detallan que esta variante presenta fiebre inmediata de 39 a 40 grados, acompañada de congestión nasal intensa y persistente, lo que genera dificultad respiratoria en las primeras horas.

Además, los pacientes reportan tos seca, agotamiento extremo y malestar general. Ante estos síntomas, los profesionales recomiendan no automedicarse y buscar atención médica oportuna.