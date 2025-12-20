Lo que nadie te dijo sobre la supergripe H3N2 que ya circula en Ecuador

La supergripe H3N2 en Ecuador se posiciona como una de las amenazas respiratorias más intensas de la temporada tras la confirmación oficial del primer caso de la variante K.

La supergripe H3N2, conocida técnicamente como influenza A (H3N2), destaca por provocar síntomas fuertes y repentinos. Además, este virus genera un impacto directo en el bienestar del paciente durante varios días consecutivos.

Los cuadros clínicos aparecen de forma abrupta y afectan la capacidad física y laboral. Por ello, especialistas recomiendan atención médica temprana para reducir riesgos y evitar complicaciones.

Síntomas que delatan la supergripe H3N2

Entre las señales más frecuentes figura la fiebre alta, generalmente superior a los 38 grados, acompañada de tos seca persistente. En numerosos casos, la tos se mantiene hasta dos semanas y provoca agotamiento progresivo.

También se presentan dolor de garganta, dolores musculares, fatiga severa y dolor de cabeza constante. A esto se suman congestión nasal, secreción abundante, escalofríos y episodios de sudoración intensa.

Riesgos de la supergripe H3N2 en Ecuador

Aunque la mayoría de las personas logra recuperarse en alrededor de una semana, existen escenarios de riesgo. En consecuencia, adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas presentan mayor vulnerabilidad.

Este virus pertenece al subtipo influenza A, reconocido por su alta capacidad de mutación estacional. Por esta razón, cada temporada puede intensificar la circulación y el impacto sanitario.

Confirman primer caso de supergripe H3N2 variante K

Este sábado, 20 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó el primer caso de supergripe H3N2 variante K en Ecuador.

El reporte corresponde a un paciente ubicado en el austro del país, lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente para detectar nuevos contagios. Además, recomiendan acudir a centros de salud ante síntomas persistentes o severos.

Qué es la variante K de la supergripe

El subclado K, según el Ministerio de Salud de Chile, corresponde a una variante del virus influenza A H3N2. La influenza cambia de manera natural con el tiempo, lo que genera distintas “ramas” del mismo virus.

El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una evolución esperable del virus estacional. Así lo explicó el organismo chileno en su página web al detallar el comportamiento habitual del patógeno.