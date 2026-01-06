COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Drama

Suspenden por tercera vez audiencia por la desaparición de Denisse Delgado, hija de la tiktoker Chanel, en Manta

La audiencia por la desaparición de Denisse Delgado fue suspendida por tercera ocasión en Manta, sin que hasta ahora se informen las razones oficiales.
Caso Denisse Delgado: nueva suspensión retrasa proceso judicial en el Palacio de Justicia de Manta

La audiencia programada para este martes 6 de enero, dentro del proceso por la desaparición de Denisse Dayanara Delgado Mejía, hija de la tiktoker Chanel, no se instaló nuevamente en el Palacio de Justicia de Manta. Las autoridades judiciales no informaron los motivos oficiales de la suspensión, lo que constituye la tercera ocasión en que la diligencia es postergada.

Antes de que se confirmara la suspensión de la diligencia, la madre de Denisse Delgado, la tiktoker Chanel, nombre artístico de Silvana Mejía, publicó en sus redes sociales una imagen en la que se la observa esperando en los pasillos del Palacio de Justicia de Manta.

La publicación estuvo acompañada del mensaje “Que ya sea la última audiencia, Dios”, reflejando la expectativa de la familia para que el proceso judicial avance. Minutos después, la propia Silvana Mejía confirmó públicamente que la audiencia no se había instalado, incrementando la preocupación por la falta de avances en el caso. “3 vez suspendida la audiencia de mi hija no es justo

Hasta el cierre de esta nota, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Judicatura o la Fiscalía que explique las causas de la suspensión, situación que ha generado incertidumbre entre los familiares de la joven desaparecida.

Detalles del proceso judicial

El proceso corresponde a una causa por desaparición involuntaria, tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En esta investigación constan como procesados Robert Ariel Delgado Bermello, Yeremy Alejandro Majao Cedeño y Rony Jostin Pinto Pacheco, quienes permanecen detenidos desde los meses de marzo y junio, respectivamente.

De acuerdo con información proporcionada por la familia, en el expediente también constan dos menores de edad, a quienes no los han llamado a juicio hasta el momento.

Las diligencias judiciales suspendidas forman parte de la fase previa al juzgamiento, en la que se deben definir responsabilidades y el curso procesal del caso.

El origen de la desaparición

El caso se remonta al 12 de enero de 2025, fecha en la que Denisse Dayanara Delgado Mejía salió con cinco personas rumbo a una playa de Manta. Según la información disponible, ese grupo apareció al día siguiente en Villamil Playas, en la provincia del Guayas, pero la joven nunca regresó.

Desde entonces, la familia mantiene activa la exigencia de verdad y justicia, realizando pronunciamientos públicos y seguimiento permanente al proceso judicial. A más de un año de los hechos, la desaparición de Denisse Delgado continúa sin resolverse, mientras el avance del caso depende de la instalación de las audiencias pendientes.

Chanel espera a su hija

A pesar de que la joven está a punto de cumplir un año de desaparecida, su madre aún espera su regreso. Constantemente, a través de redes sociales, comparte fotos y videos dando a conocer que anhela volver a ver a Denisse Dayanara. En una de sus últimas publicaciones Chanel posa junto a un retrato de su hija. “Te espero todos los días de mi vida, hija mía. Cómo quisiera que me llames y me digas: ‘Ma, es cierto que voy seré tía de un varón tan anhelado en la familia’”.

Y es que precisamente, con un emotivo video, la tiktoker dio a conocer la noticia de que será abuela (12).

