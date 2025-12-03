También hay cientos de desaparecidos: Ascienden a más de 750 los muertos por las inundaciones en Indonesia

El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ascendió a 755. Así lo confirmaron este miércoles las autoridades del país, que añadieron que hay además unos 2.600 heridos y 647 desaparecidos.

Más de 3 millones de personas afectadas en Indonesia

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) indicó en su último balance que hay 3,3 millones de personas afectadas por el paso del ciclón ‘Senyar’, que provocó lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Así, manifestó en su recuento, publicado a través de su página web, que al menos 1,1 millones de personas fueron obligadas a desplazarse de sus hogares y subrayó que al menos 3.600 viviendas han sufrido “daños graves”, a las que se suman 2.100 con “daños moderados” y 3.700 con “daños leves”.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas y cuentan ya con la participación del Ejército, además de voluntarios y equipos de emergencias. Todos ellos tratan de dar con cientos de desaparecidos, retirar el lodo, entregar comida y habilitar las carreteras. No obstante, las autoridades alertaron de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando.

Las provincias más afectadas

De los 3,3 millones de damnificados, cerca de 1,5 millones se encuentran en la provincia de Aceh. Otros 538.000 están en la de Sumatra Septentrional y otros 100.000 en Sumatra Occidental. Muchos de ellos han buscado refugio en colegios, edificios gubernamentales y tiendas de campaña.

Las autoridades alertaron que la destrucción provocada por estas lluvias es severa y se debe a la cantidad de agua registrada durante un periodo de tiempo prolongado, que provocó el desbordamiento de los ríos. No obstante, el país está iniciando su época de lluvias, lo que ha hecho saltar las alarmas en otros puntos del país que ahora no se han visto tan afectados.

Envían ayuda humanitaria

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció el lunes el envío de varios buques al norte de Sumatra para entregar ayuda humanitaria a los desplazados. La vía terrestre no es una opción por las inundaciones.

“Creo que los buques grandes pueden ya atracar en Sibolga. También vamos a desplegar un avión Hércules, con posibles aterrizajes en varios puntos cada día”, explicó entonces. Mientras que el jefe de la BNPB, Suharyanto, destacó que las áreas prioritarias son Sibolga y Tapanuli Centro.

¿Por qué son frecuentes los ciclones en Indonesia?

Indonesia es uno de los países con mayor exposición a ciclones tropicales debido a una combinación de factores geográficos, oceánicos y atmosféricos.

Por ejemplo, el país está situado justo sobre la línea del ecuador y bañado por el océano Índico y el Pacífico. Estas enormes extensiones de agua superan constantemente los 27-29 °C, temperatura mínima necesaria para la formación y mantenimiento de ciclones tropicales.

Además, las islas de Java, Sumatra, Sulawesi y Papúa tienen cordilleras de más de 3.000 metros. Cuando un ciclón se acerca, el efecto orográfico provoca lluvias torrenciales (a veces más de 500 mm en 24 horas) y deslizamientos de tierra.