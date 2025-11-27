Tasa de desempleo en Ecuador bajó a 3,2% en octubre de 2025.

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló este miércoles 26 de noviembre que la tasa de desempleo en Ecuador alcanzó el 3,2% en octubre de 2025. Esta cifra representa una ligera disminución frente al 3,5% registrado en el mismo mes del año anterior, equivalente a 0,3 puntos porcentuales.

Al analizar por áreas, el desempleo urbano se ubicó en 4,1%, mientras que el rural se mantuvo en 1,4%, mostrando la persistente diferencia entre los sectores del país. Estos datos evidencian que, aunque la disminución no es significativa, el mercado laboral mantiene estabilidad relativa.

Tasa de desempleo en Ecuador por sexo: mujeres más afectadas

El desempleo femenino supera al masculino en todo el país. Según el INEC, 3,9% de las mujeres en la Población Económicamente Activa (PEA) se encontraban en situación de desempleo, frente a 2,7% de los hombres.

La diferencia de 1,1 puntos porcentuales entre hombres y mujeres resultó estadísticamente significativa, lo que refleja desigualdades persistentes en el mercado laboral ecuatoriano. “La diferencia de 1,1 puntos porcentuales entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres fue estadísticamente significativa”, indicó el INEC.

Empleo abierto y oculto: situación nacional

Respecto al desempleo según la gestión, el desempleo abierto superó al oculto. El 2,8% de la PEA estuvo buscando activamente trabajo, mientras que el 0,4% permaneció en condiciones de desempleo sin realizar búsqueda, aunque disponible para trabajar.

La tasa de empleo bruto a nivel nacional alcanzó 62,02% en octubre de 2025. El área urbana registró 58,2%, mientras que el área rural reportó el mayor nivel con 70,6%, lo que indica una mayor inserción laboral en zonas rurales.

Empleo por género: brechas persistentes

La empleabilidad de las mujeres se mantiene baja frente a los hombres. La tasa de empleo bruto femenina llegó al 49,7%, mientras que la masculina alcanzó 74,9%, evidenciando una brecha de 25,2 puntos porcentuales entre ambos géneros.

Estos datos confirman que, aunque el desempleo general disminuye ligeramente, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres sigue siendo un desafío para el desarrollo económico y social del país.