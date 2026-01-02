TCE ratifica irregularidades en cuentas de campaña de Luisa González y deja firme resolución del CNE

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la apelación presentada por Luisa González, excandidata presidencial y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), y ratificó la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que observó irregularidades en el manejo de las cuentas de campaña de los comicios anticipados de 2023.

Con esta decisión, el pleno del TCE respaldó el fallo del juez electoral Guillermo Ortega, quien previamente rechazó el recurso interpuesto por González. En consecuencia, la resolución del CNE permanece vigente y mantiene efectos legales dentro del sistema electoral.

Luisa González: CNE mantiene observaciones por financiamiento electoral de Revolución Ciudadana

El CNE determinó que el correísmo no justificó ni presentó correctamente los informes financieros que sustentan los aportes privados recibidos durante la campaña presidencial. Las observaciones constan en una resolución aprobada en octubre del año pasado.

Tras la negativa del Tribunal Electoral, el CNE queda facultado para presentar una denuncia por infracción electoral contra Luisa González, conforme a la normativa sobre control y fiscalización del financiamiento político.

El organismo electoral sustentó su decisión en fallas administrativas, inconsistencias contables y omisiones documentales, las cuales afectan la transparencia del uso de recursos durante el proceso electoral.

Detalle de los incumplimientos en las cuentas de campaña de RC

El informe técnico del CNE identificó varios incumplimientos en las cuentas de campaña de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, correspondientes a las elecciones anticipadas de 2023:

• Apertura del Registro Único de Contribuyentes (RUC) fuera del plazo legal.

• Apertura extemporánea de la Cuenta Bancaria Única Electoral.

• Documentación incompleta en el expediente de cuentas de campaña.

• Errores formales en comprobantes de ingreso y egreso.

• Propaganda electoral no reportada, detectada en monitoreo de vía pública.

• Presupuesto de campaña y reportes quincenales presentados fuera de plazo.

• Falta de respaldo del origen de dos aportes registrados.

• Inconsistencias contables que afectan libros diarios, mayores y liquidaciones.

Estos hallazgos sustentan la resolución del CNE, ahora ratificada por el TCE, y refuerzan el proceso de control sobre el financiamiento de organizaciones políticas.

Rafael Correa reacciona tras el fallo del Tribunal Electoral

Luego de conocerse la resolución, el expresidente y líder de Revolución Ciudadana, Rafael Correa, se pronunció en su cuenta oficial de la red social X.

“Terminamos el año… ¡con más persecución!. ¡Ocho años de lo mismo! Pronto esta pesadilla terminará. Un abrazo solidario a Luisa González”, escribió el 31 de diciembre de 2025.

El pronunciamiento se dio tras un fallo que consolida la vigencia de las observaciones del CNE y mantiene abierta la vía para una sanción electoral. (07)