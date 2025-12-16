TCE tramita denuncias contra ministros por inducción al voto en redes sociales

El asambleísta Christian Hernández Yunda, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), completó la información requerida por los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en las denuncias presentadas contra siete ministros de Estado por presunta violación al silencio electoral durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre de 2025. Los denunciados son Harold Burbano (ministro del Trabajo), Roberto Luque (ministro de Infraestructura y Transporte), Luis Alberto Jaramillo (ministro de Producción), Roberto Kury (ministro de Telecomunicaciones), Zaida Rovira (ministra de Desarrollo Humano), Inés Manzano (ministra de Ambiente y Energía) y Gian Carlo Loffredo (ministro de Defensa).

Esta acción se basa en mensajes publicados en la red social X el 15 de noviembre de 2025, que inducían al voto por el “sí”. Es decir, dentro del período de silencio electoral establecido entre el 14 y 16 de noviembre. El proceso busca sanciones por infracción al Código de la Democracia, con el TCE calificando las demandas para convocar audiencias de prueba.

De acuerdo con diario El Universo, Hernández presentó dos elementos probatorios clave: el calendario electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), que confirma el silencio electoral en esas fechas. También la materialización de los mensajes en X de cada ministro, donde expresaban opiniones que inducían a una preferencia electoral. Según el asambleísta, la evidencia es evidente y no requiere extenso litigio, ya que los hechos violan el artículo 207 del Código de la Democracia. Por ello, prohíbe la difusión de opiniones en medios digitales 48 horas antes de los comicios hasta las 17h00 del día de sufragio.

Procesos separados en el TCE

Los casos se tramitan de manera separada en el TCE, con jueces asignados individualmente. La denuncia contra Gian Carlo Loffredo la maneja el juez Joaquín Viteri; las de Inés Manzano y Luis Alberto Jaramillo, el juez Ángel Torres; las de Zaida Rovira y Harold Burbano, la jueza Ivonne Coloma; la de Roberto Kury, el juez Guillermo Ortega; y la de Roberto Luque, el juez Juan Patricio Maldonado. Cada proceso involucra la calificación de la demanda, seguida de audiencias para practicar pruebas.

En la denuncia, Hernández argumenta que los ministros violaron flagrantemente esta norma al publicar mensajes en X que promovían el “sí” en la consulta. Esto, representa un agravio a la democracia y a los derechos electorales, respaldado por el artículo 23 numeral 1 letra b de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que garantiza elecciones auténticas y la libre expresión de la voluntad popular.

Solicitud de disculpas públicas

Más allá de multas o suspensiones de derechos políticos, Hernández solicita que los ministros ofrezcan disculpas públicas en la misma red social X. Manteniendo el mensaje publicado por al menos cinco años. Esta medida busca reparar el impacto en el proceso electoral y disuadir futuras infracciones.