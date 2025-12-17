COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Mundial de Fútbol 2026

Técnico de Escocia pide a los aficionados no gastar tanto dinero para viajar al Mundial: “No te endeudes, ni endeudes a tu familia”

El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, recomendó a los seguidores evitar deudas para viajar al Mundial 2026 debido a los elevados costos de entradas y traslados.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Steve Clarke, técnico de la Selección de Escocia.
Steve Clarke, técnico de la Selección de Escocia.
Steve Clarke, técnico de la Selección de Escocia.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El director técnico de la selección de Escocia, Steve Clarke, dijo que los aficionados no deberían endeudarse para asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, por los altos precios de boletos fijados por la FIFA y los gastos de viaje.

“No te endeudes” para ir al Mundial

Clarke enfatizó que viajar a Estados Unidos siempre es costoso, incluso para vacaciones, por lo que pidió prudencia. “Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos. Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia”, expresó el entrenador a Sky Sports.

El técnico reconoció que el precio de las entradas lo establece la FIFA y que esperaba que los seguidores habituales pudieran acceder a ellas, aunque estimó que solo alrededor de 1.200 personas podrían viajar a todos los partidos.

Además, Clarke señaló que se sabía de antemano que sería un Mundial caro. “Incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico”, agregó.

Los boletos para la fase de grupos oscilan entre los 70 y 180 dólares, según información divulgada. Clarke mencionó que la Federación Escocesa de Fútbol tomó la asignación completa del 8% de la capacidad de los estadios para sus aficionados.

El grupo de Escocia

Escocia integra el Grupo C junto a Brasil (pentacampeona), Marruecos y Haití.

Los partidos contra Haití y Marruecos se disputarán en Boston, mientras que el encuentro ante Brasil será en Miami.

Esta será la primera participación de Escocia en una Copa del Mundo desde 1998, tras clasificarse con una victoria 4-2 sobre Dinamarca en noviembre pasado.

El torneo, ampliado a 48 equipos, ha generado críticas generales por los precios de entradas, con quejas de aficionados y federaciones de varios países participantes.

Críticas por los altos costos de los boletos del Mundial

Los altos precios de las entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México han despertado indignación global.

La categoría más barata para la final superaba los $4.185, mientras seguir a una selección hasta la final costaba alrededor de $6.900, cinco veces más que en Qatar 2022.

Organizaciones como Football Supporters Europe (FSE) calificaron los precios de “extorsivos” y acusaron a la FIFA de una “traición monumental” a los aficionados fieles, exigiendo suspender las ventas.

Tras la polémica, la FIFA introdujo el 16 de diciembre una categoría “Supporter Entry Tier” (Nivel de entrada para seguidores) a $60 por partido, incluso la final, para fans leales distribuidos por federaciones nacionales. Esta medida afecta a cientos de boletos por encuentro, aunque críticos la consideran insuficiente.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nicolás Maduro denuncia “escalada de amenazas” tras bloqueo de buques petroleros por Estados Unidos

Google lanza Gemini 3 Flash: más rápido, barato y potente en IA generativa

Periodista deportiva Christina Chambers y su esposo, hallados muertos en su casa en Alabama

Comisión aprueba informe para primer debate de la Ley de Desarrollo Agropecuario

Mario Pineida: El club brasileño Fluminense FC envía emotivo mensaje tras la muerte de su exjugador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO