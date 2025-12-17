Técnico de Escocia pide a los aficionados que no gasten dinero para viajar al Mundial: “No te endeudes, ni endeudes a tu familia”

El director técnico de la selección de Escocia, Steve Clarke, dijo que los aficionados no deberían endeudarse para asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, por los altos precios de boletos fijados por la FIFA y los gastos de viaje.

“No te endeudes” para ir al Mundial

Clarke enfatizó que viajar a Estados Unidos siempre es costoso, incluso para vacaciones, por lo que pidió prudencia. “Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos. Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia”, expresó el entrenador a Sky Sports.

El técnico reconoció que el precio de las entradas lo establece la FIFA y que esperaba que los seguidores habituales pudieran acceder a ellas, aunque estimó que solo alrededor de 1.200 personas podrían viajar a todos los partidos.

Además, Clarke señaló que se sabía de antemano que sería un Mundial caro. “Incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico”, agregó.

Los boletos para la fase de grupos oscilan entre los 70 y 180 dólares, según información divulgada. Clarke mencionó que la Federación Escocesa de Fútbol tomó la asignación completa del 8% de la capacidad de los estadios para sus aficionados.

El grupo de Escocia

Escocia integra el Grupo C junto a Brasil (pentacampeona), Marruecos y Haití.

Los partidos contra Haití y Marruecos se disputarán en Boston, mientras que el encuentro ante Brasil será en Miami.

Esta será la primera participación de Escocia en una Copa del Mundo desde 1998, tras clasificarse con una victoria 4-2 sobre Dinamarca en noviembre pasado.

El torneo, ampliado a 48 equipos, ha generado críticas generales por los precios de entradas, con quejas de aficionados y federaciones de varios países participantes.

Críticas por los altos costos de los boletos del Mundial

Los altos precios de las entradas para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México han despertado indignación global.

La categoría más barata para la final superaba los $4.185, mientras seguir a una selección hasta la final costaba alrededor de $6.900, cinco veces más que en Qatar 2022.

Organizaciones como Football Supporters Europe (FSE) calificaron los precios de “extorsivos” y acusaron a la FIFA de una “traición monumental” a los aficionados fieles, exigiendo suspender las ventas.

Tras la polémica, la FIFA introdujo el 16 de diciembre una categoría “Supporter Entry Tier” (Nivel de entrada para seguidores) a $60 por partido, incluso la final, para fans leales distribuidos por federaciones nacionales. Esta medida afecta a cientos de boletos por encuentro, aunque críticos la consideran insuficiente.