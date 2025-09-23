Técnico Universitario confirma el Estadio Bellavista como sede ante Liga de Quito

El Club Técnico Universitario anunció este lunes 8 de septiembre en Ambato que el partido ante Liga de Quito, válido por la fecha 30 de la LigaPro, se disputará en el Estadio Bellavista. La confirmación llega tras semanas de incertidumbre debido a trabajos en las luminarias del escenario, que obligaron al club a analizar opciones alternas como el Estadio Olímpico de Riobamba. La decisión preserva la localía del “Rodillo Rojo” en un duelo clave para definir su permanencia en la Serie A.

Un triunfo imprescindible para la permanencia

El compromiso frente a Liga de Quito es determinante para Técnico Universitario, que suma 28 puntos en el puesto 13 de la tabla, dentro de la zona del cuadrangular por el descenso. El club ambateño viene de vencer 1-0 a Delfín en el Jocay, resultado que le permitió cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, aún necesita un triunfo para escapar de la amenaza del descenso.

Para asegurar su permanencia, el Rodillo Rojo debe derrotar a Liga y esperar que Delfín (30 puntos) pierda ante Independiente del Valle. De lo contrario, tendrá que disputar el cuadrangular final por la permanencia.

Gestión dirigencial para mantener la localía

En un comunicado oficial, Técnico Universitario explicó que el Estadio Bellavista atraviesa trabajos de refacción que dificultan su uso en horarios nocturnos con todas las garantías. Ante esa situación, se evaluó la posibilidad de trasladar el compromiso a Riobamba.

Finalmente, gracias a gestiones directas del presidente Alberto Jara y al trabajo conjunto de la dirigencia, se logró mantener el partido en Ambato. La institución destacó que priorizó la cercanía con la afición, señalando que el respaldo de la hinchada será vital para el equipo. El encuentro se jugará el domingo 28 de septiembre a las 16h00, en horario unificado con el resto de los partidos de la jornada 30.

El rol de la hinchada y el peso del escenario

El comunicado del club resaltó la importancia de jugar en Ambato, al lado de la afición albirroja. “La fuerza y el aliento de nuestra hinchada constituyen un factor determinante para impulsar al equipo”, se indicó en la publicación.

La directiva hizo un llamado a llenar las gradas del Bellavista y acompañar al equipo en uno de los partidos más trascendentales de la temporada. La expectativa es alta, considerando que Liga de Quito llega como uno de los clubes más regulares del torneo. El Albo, actualmente entre los primeros puestos, busca cerrar la fase con solidez antes de disputar la etapa decisiva del campeonato, lo que añade dificultad al desafío de Técnico Universitario.