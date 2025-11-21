Tensión previo a semifinal de Ascenso Nacional: Aampetra alerta intento de amaño y Liga de Portoviejo rechaza insinuaciones

La previa de la semifinal de ida del Ascenso Nacional se volvió tensa. Aampetra denunció intentos externos de contactar a varios de sus jugadores para ofrecer incentivos económicos que, según el club, buscaban alterar su desempeño en el duelo del domingo (11h00) ante Liga de Portoviejo. La reacción del equipo manabita fue inmediata. Su dirigencia rechazó cualquier insinuación y consideró que la mención pública afecta a su honor deportivo.

El comunicado de Aampetra circuló este jueves y encendió las alarmas. El elenco pichinchano aseguró que recibió reportes sobre llamadas dirigidas a futbolistas del plantel. El mensaje apuntó a “incentivos externos” que pretendían influir en el rendimiento del equipo. La institución insistió en que sus jugadores cuentan con formación ética, disciplina y responsabilidad.

Aampetra aclaró que no posee pruebas que vinculen directamente a Liga de Portoviejo. Sin embargo, mencionó a ese club al señalar que no descarta la posibilidad de que los acercamientos provengan de alguien relacionado con la institución manabita. Por esa razón decidió exponer el caso. La dirigencia remarcó que rechaza cualquier intento de manipulación y que mantendrá abiertos los canales formales para denunciar hechos similares.

Aampetra rechaza estas pretensiones

El club Aampetra sostuvo que la transparencia es una prioridad. También subrayó que este tipo de amenazas dañan la evolución del fútbol ecuatoriano. El mensaje buscó generar atención pública para evitar presiones indebidas sobre su plantilla.

La denuncia se viralizó en redes. La reacción de Liga de Portoviejo llegó poco después de dicho anuncio. El club manabita consideró necesario fijar una postura clara. Señaló que, aunque Aampetra reconoció no tener certeza sobre el origen de las llamadas, la sola insinuación crea un ambiente propenso a sospechas injustificadas.

La presidenta de Liga de Portoviejo, Mónica Zamora, recalcó que la institución mantiene una conducta intachable. Afirmó que el comunicado abre espacio para interpretaciones malintencionadas. También aseguró que este tipo de mensajes distorsiona el ambiente previo a una instancia decisiva del torneo.

También exigió que cualquier denuncia incluya pruebas concretas y se presente mediante los canales oficiales.

Tensión previo al partido de ida

La institución manabita rechazó cualquier vínculo con prácticas alejadas de la ética deportiva y defendió la transparencia con la que compite. Además, recordó que respeta a su hinchada, a su ciudad y a la historia que representa.

Ambos comunicados se difundieron a solo tres días de la semifinal de ida. El contexto aumentó la tensión en un duelo que ya era clave. Aampetra buscará aprovechar su localía en Sangolquí, mientras que Liga de Portoviejo intentará regresar con un resultado favorable para definir la serie en el Reales Tamarindos.